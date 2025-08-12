Gioco sospeso a Cincinnati per un black out elettrico

Sul 6-5 Fritz, Sonego al servizio, le immagini dai campi del Masters 1000 di Cincinnati si interrompono. La regia internazionale trasmette filmati di contesto, tra il pubblico che si aggira nell’impianto e quindi anche alcuni giocatori in riscaldamento per gli impegni di giornata, tra i quali Ben Shelton e Jannik Sinner (con il team al completo al seguito). Nel frattempo Sonego cede il primo set al tiebreak, rimontato da 3 punti a 1 di vantaggio. Al termine del set, l’incontro viene sospeso, insieme a tutti quelli in corso, poiché un black out elettrico ha mandato in tilt tutti i sistemi (o quasi) dell’impianto.

Sembra che il problema sia dipeso da un incendio a un generatore di elettricità all’interno dell’impianto, nell’area di produzione audio – video, che ha provocato il blocco dalla rete per motivi di sicurezza. Ma anche altri sistemi sono stati compromessi dal problema tanto che Tennis Channel (a cui è affidata la produzione video) comunica con un post su X i problemi elettrici.

Su X girano dei video di fumo nero dall’area di produzione nell’impianto di Cincinnati, ne riportiamo uno.

Olha o motivo aí Literalmente pegou fogo Cincinnatipic.twitter.com/8MwoTvRNvK — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) August 11, 2025

La direzione del torneo ha comunicato dopo la mezzanotte italiana che sono stati superati i problemi tecnici e che il gioco riprenderà verso le 0,30 italiane. L’incontro sul Centrale è ripresa alle 00.38 ora italiana.