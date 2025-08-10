Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Todi, Barranquilla, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Primo turno di Qualificazione (live)

10/08/2025 08:07 Nessun commento
Gabriele Maria Noce nella foto
ITA CHALLENGER Todi (Italia) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Andrea De Marchi ITA vs Alberto Bronzetti ITA
ATP Todi
Andrea De Marchi
0
0
Alberto Bronzetti [10]
40
2
Mostra dettagli

Eero Vasa FIN vs Edoardo Betti ITA

Il match deve ancora iniziare

Tanguy Genier SUI vs Gabriele Maria Noce ITA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Grand Stand – ore 10:00
Andrea Guerrieri ITA vs Giorgio Tabacco ITA

ATP Todi
Andrea Guerrieri [5]
40
2
Giorgio Tabacco
15
0
Mostra dettagli

Arturo Umena ITA vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA vs Gianmarco Ferrari ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Picchione ITA vs Jan Hrazdil CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 10:00
David Jorda Sanchis ESP vs Lorenzo Angelini ITA

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Bosio ITA vs Sebastian Dominko SLO

Il match deve ancora iniziare

Vijay Sundar Prashanth IND vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Facundo Juarez ITA vs Kody Pearson AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





BUL CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 1° turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Anas Mazdrashki BUL vs Maxime Chazal FRA
ATP Sofia
Anas Mazdrashki
0
6
0
Maxime Chazal [9]
0
3
0
Vincitore: Mazdrashki
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL vs Viktor Markov BUL

ATP Sofia
Petr Nesterov [3]
30
0
Viktor Markov
40
1
Mostra dettagli

Yanaki Milev BUL vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Dusan Obradovic SRB vs Stefan Adrian Andreescu ROU (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:00
Viktor Kirov BUL vs Kirill Kivattsev RUS

ATP Sofia
Viktor Kirov
0
1
3
Kirill Kivattsev [10]
0
6
4
Mostra dettagli

Georgi Georgiev BUL vs Tadeas Paroulek CZE

Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch USA vs Nitin Kumar Sinha IND (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Eric Vanshelboim UKR vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Franco Agamenone ITA vs Stefan Latinovic SRB

ATP Sofia
Franco Agamenone [2]
15
6
3
Stefan Latinovic
30
2
2
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Nikita Mashtakov UKR

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND vs Sergey Fomin UZB (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Branko Djuric SRB vs Jacopo Bilardo ITA

Il match deve ancora iniziare





GRE CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 1° turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 09:00
Vladimir Holban GRE vs Hazem Naw SYR
ATP Hersonissos
Vladimir Holban
0
7
1
Hazem Naw [9]
0
5
0
Mostra dettagli

Christos Antonopoulos GRE vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Aoran Wang CHN vs Theo Papamalamis FRA

Il match deve ancora iniziare

Pietro Fellin ITA vs Matas Vasiliauskas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Fabrizio Andaloro ITA vs Peter Makk HUN

ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro [1]
0
2
2
Peter Makk
40
6
1
Mostra dettagli

Ioannis Kountourakis GRE vs Orel Kimhi ISR

Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Dimitris Azoidis GRE

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA vs David Poljak CZE (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Rigele Te CHN vs Amit Vales ISR

ATP Hersonissos
Rigele Te [2]
0
2
3
Amit Vales
40
6
2
Mostra dettagli

Filippo Moroni ITA vs Ivan Nedelko RUS

Il match deve ancora iniziare

Axel Nefve USA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Enzo Wallart FRA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





COL CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 1° turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 17:30
Jacob Brumm USA vs Alejandro Arcila COL
Il match deve ancora iniziare

Pablo Robledo COL vs Victor Lilov USA

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA vs Salvador Price COL

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Corey Craig USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:30
Victor Braga BRA vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Michael Alejandro Beltran Rubio COL vs Mateo Castañeda COL

Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi MAR vs Tomas Marin COL

Il match deve ancora iniziare

Cristian Felipe Sanchez Rojas COL vs Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 17:30
Joshua Sheehy USA vs Juan Pablo Ordonez Vargas COL
Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA vs Nicolas Rico COL

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Benjamin Torres CHI

Il match deve ancora iniziare

