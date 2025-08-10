Challenger Todi, Barranquilla, Sofia 1 e Hersonissos 3: I risultati completi con il dettaglio del Primo turno di Qualificazione (live)

Gabriele Maria Noce nella foto
CHALLENGER Todi (Italia) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Andrea De Marchi
vs Alberto Bronzetti
ATP Todi
Andrea De Marchi•
0
0
Alberto Bronzetti [10]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. De Marchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Eero Vasa vs Edoardo Betti
Il match deve ancora iniziare
Tanguy Genier vs Gabriele Maria Noce
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Grand Stand – ore 10:00
Andrea Guerrieri vs Giorgio Tabacco
ATP Todi
Andrea Guerrieri [5]
40
2
Giorgio Tabacco•
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Tabacco
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Arturo Umena vs Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Simone Agostini vs Gianmarco Ferrari
Il match deve ancora iniziare
Andrea Picchione vs Jan Hrazdil
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 10:00
David Jorda Sanchis vs Lorenzo Angelini
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Bosio vs Sebastian Dominko
Il match deve ancora iniziare
Vijay Sundar Prashanth vs Fausto Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Facundo Juarez vs Kody Pearson (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia (Bulgaria) – 1° turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Anas Mazdrashki
vs Maxime Chazal
ATP Sofia
Anas Mazdrashki
0
6
0
Maxime Chazal [9]•
0
3
0
Vincitore: Mazdrashki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Chazal
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Mazdrashki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Chazal
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Chazal
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Mazdrashki
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Chazal
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-0 → 2-0
A. Mazdrashki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Petr Nesterov vs Viktor Markov
ATP Sofia
Petr Nesterov [3]
30
0
Viktor Markov•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Markov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Yanaki Milev vs Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
Dusan Obradovic vs Stefan Adrian Andreescu (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:00
Viktor Kirov vs Kirill Kivattsev
ATP Sofia
Viktor Kirov
0
1
3
Kirill Kivattsev [10]•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirov
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 2-3
K. Kivattsev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
V. Kirov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kivattsev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
V. Kirov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
V. Kirov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
V. Kirov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Kivattsev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Georgi Georgiev vs Tadeas Paroulek
Il match deve ancora iniziare
Dali Blanch vs Nitin Kumar Sinha (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Eric Vanshelboim vs Thomas Faurel
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Franco Agamenone vs Stefan Latinovic
ATP Sofia
Franco Agamenone [2]•
15
6
3
Stefan Latinovic
30
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Latinovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
F. Agamenone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Latinovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Agamenone
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Olle Wallin vs Nikita Mashtakov
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev vs Sergey Fomin (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Branko Djuric vs Jacopo Bilardo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 3 (Grecia) – 1° turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 09:00
Vladimir Holban
vs Hazem Naw
ATP Hersonissos
Vladimir Holban•
0
7
1
Hazem Naw [9]
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Naw
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 6-5
V. Holban
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
H. Naw
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
V. Holban
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
H. Naw
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Naw
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
H. Naw
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
V. Holban
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
H. Naw
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Christos Antonopoulos vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Aoran Wang vs Theo Papamalamis
Il match deve ancora iniziare
Pietro Fellin vs Matas Vasiliauskas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Fabrizio Andaloro vs Peter Makk
ATP Hersonissos
Fabrizio Andaloro [1]
0
2
2
Peter Makk•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Andaloro
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
P. Makk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
F. Andaloro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
P. Makk
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
F. Andaloro
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-4 → 1-4
P. Makk
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
F. Andaloro
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
P. Makk
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Ioannis Kountourakis vs Orel Kimhi
Il match deve ancora iniziare
Luca Castagnola vs Dimitris Azoidis
Il match deve ancora iniziare
Arthur Reymond vs David Poljak (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Rigele Te vs Amit Vales
ATP Hersonissos
Rigele Te [2]•
0
2
3
Amit Vales
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vales
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
df
2-2 → 3-2
R. Te
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vales
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Te
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-3 → 2-4
A. Vales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Te
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
R. Te
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Vales
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Filippo Moroni vs Ivan Nedelko
Il match deve ancora iniziare
Axel Nefve vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Enzo Wallart vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Barranquilla (Colombia) – 1° turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 17:30
Jacob Brumm
vs Alejandro Arcila
Il match deve ancora iniziare
Pablo Robledo vs Victor Lilov
Il match deve ancora iniziare
Pranav Kumar vs Salvador Price
Il match deve ancora iniziare
Facundo Bagnis vs Corey Craig
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:30
Victor Braga vs Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Michael Alejandro Beltran Rubio vs Mateo Castañeda
Il match deve ancora iniziare
Taha Baadi vs Tomas Marin
Il match deve ancora iniziare
Cristian Felipe Sanchez Rojas vs Juan Sebastian Osorio
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:30
Joshua Sheehy
vs Juan Pablo Ordonez Vargas
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara vs Nicolas Rico
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Benjamin Torres
Il match deve ancora iniziare
