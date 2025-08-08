Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 08 Agosto 2025
M25 Montesilvano 30000 – Semi-final
[4] Ergi Kirkin vs [7] Facundo Juarez ore 14:00
Leonardo Primucci vs [3] Andrea Picchione Non prima delle 15:30
M15 Curtea de Arges 15000 – Quarter-final
[3] Stefan Palosi vs Giannicola Misasi ore 12:00
Samuele Pieri vs [4] Radu Mihai Papoe ore 12:00
[5] Lorenzo Rottoli vs Edoardo Cherie ligniere ore 12:00
M15 Slovenska Bistrica 15000 – Quarter-final
[4] Marlon Vankan vs [6] Andrea Fiorentini ore 10:00
[5] Juan Cruz Martin manzano vs [2] Attila Dominik Boros Non prima delle 14:30
M15 Sofia 15000 – Quarter-final
Alexandre Aubriot vs [5] Michele Ribecai Non prima delle 12:30
W50+H Koksijde 40000 – Quarter-final
Anastasia Abbagnato vs Lisa Pigato 2 incontro dalle 10:00
W50+H Leipzig 40000 – Quarter-final
[1] Giorgia Pedone vs [5] Susan Bandecchi Non prima delle 15:00
W15 Slovenske Konjice 15000 – Quarter-final
[5] Isabella Maria Serban vs [2] Eva Marie Voracek Non prima delle 13:00
W15 Brasov 15000 – Quarter-final
[3] Jennifer Ruggeri vs [8] Angelica Raggi ore 12:00
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit