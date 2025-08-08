Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 08 Agosto 2025

08/08/2025 08:24 Nessun commento
Andrea Picchione nella foto
ITA M25 Montesilvano 30000 – Semi-final
[4] Ergi Kirkin TUR vs [7] Facundo Juarez ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Leonardo Primucci ITA vs [3] Andrea Picchione ITA Non prima delle 15:30

Il match deve ancora iniziare




ROU M15 Curtea de Arges 15000 – Quarter-final
[3] Stefan Palosi ROU vs Giannicola Misasi ITA ore 12:00
ITF M15 Curtea de Arges - 2025-08-03T00:00:00Z
Stefan Palosi
0
1
Giannicola Misasi
0
0
Mostra dettagli

Samuele Pieri ITA vs [4] Radu Mihai Papoe ROU ore 12:00

ITF M15 Curtea de Arges - 2025-08-03T00:00:00Z
Samuele Pieri
0
2
Radu Mihai Papoe
0
1
Mostra dettagli

[5] Lorenzo Rottoli ITA vs Edoardo Cherie ligniere ITA ore 12:00

ITF M15 Curtea de Arges - 2025-08-03T00:00:00Z
Lorenzo Rottoli
A
1
Edoardo Cherie Ligniere
40
1
Mostra dettagli



SLO M15 Slovenska Bistrica 15000 – Quarter-final
[4] Marlon Vankan GER vs [6] Andrea Fiorentini ITA ore 10:00

ITF M15 Slovenska Bistrica - 2025-08-04T00:00:00Z
Marlon Vankan
40
1
Andrea Fiorentini
30
2
Mostra dettagli

[5] Juan Cruz Martin manzano ITA vs [2] Attila Dominik Boros HUN Non prima delle 14:30

Il match deve ancora iniziare




BUL M15 Sofia 15000 – Quarter-final
Alexandre Aubriot FRA vs [5] Michele Ribecai ITA Non prima delle 12:30
Il match deve ancora iniziare




BEL W50+H Koksijde 40000 – Quarter-final
Anastasia Abbagnato ITA vs Lisa Pigato ITA 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare




GER W50+H Leipzig 40000 – Quarter-final
[1] Giorgia Pedone ITA vs [5] Susan Bandecchi SUI Non prima delle 15:00
Il match deve ancora iniziare



SLO W15 Slovenske Konjice 15000 – Quarter-final
[5] Isabella Maria Serban ITA vs [2] Eva Marie Voracek GER Non prima delle 13:00

Il match deve ancora iniziare




ROU W15 Brasov 15000 – Quarter-final
[3] Jennifer Ruggeri ITA vs [8] Angelica Raggi ITA ore 12:00
ITF W15 Brasov - 2025-08-03T00:00:00Z
Angelica Raggi
40
1
Jennifer Ruggeri
15
1
Mostra dettagli

