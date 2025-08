WTA 1000 Cincinnati: E’ uscito il tabellone principale? Parrebbe di si. Due azzurre al via

C’è aria di mistero attorno all’edizione 2025 del WTA 1000 di Cincinnati. Nonostante sul sito ufficiale del torneo e sulla home page della WTA non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, nelle ultime ore è emerso online un PDF che mostra quello che sembrerebbe proprio essere il tabellone principale del torneo femminile.

Un fatto piuttosto curioso: mentre gli appassionati attendono conferme e annunci sui canali principali, all’interno di alcune sezioni “nascoste” del sito WTA è comparso il tabellone che fa già riferimento all’edizione 2025, lasciando intendere che la composizione delle partite sia ormai definitiva.

Due azzurre al via

Da una prima occhiata al tabellone, sono due le tenniste italiane inserite nel main draw.

Nel frattempo, la notizia del tabellone “fantasma” circola rapidamente tra addetti ai lavori e tifosi, e non mancano le domande: errore di pubblicazione? Una fuga di notizie voluta? O semplicemente un anticipo involontario? Quel che è certo è che il WTA 1000 di Cincinnati si apre già all’insegna della curiosità.

🇺🇸 WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Principale – parte alta – hard

[1] 🇧🇾 Sabalenka Aryna vs – Bye

(SR) 🇨🇿 Vondroušová Markéta vs 🇷🇴 Cristian Jaqueline

🇷🇸 Danilović Olga vs 🇬🇧 Boulter Katie

[30] 🇬🇧 Raducanu Emma vs – Bye

[21] 🇨🇦 Fernández Leylah vs – Bye

[WC] 🇺🇸 Williams Venus vs 🇪🇸 Bouzas Maneiro Jessica

🇺🇸 Collins Danielle vs [WC] 🇬🇧 Townsend Jade

[13] 🇷🇺 Samsonova Liudmila vs – Bye

[9] 🇰🇿 Rybakina Elena vs – Bye

🇲🇽 Zarazúa Renata vs 🇰🇿 Putintseva Yulia

🇺🇸 Baptiste Hailey vs Qualificata

[19] 🇧🇪 Mertens Elise vs – Bye

[27] 🇷🇺 Pavlyuchenkova Anastasia vs – Bye

🇷🇴 Ruse Elena-Gabriela vs Qualificata

[WC] 🇺🇸 Pera Bernarda vs 🇩🇪 Lys Eva

[6] 🇺🇸 Keys Madison vs – Bye

[3] 🇵🇱 Świątek Iga vs – Bye

🇷🇺 Potapova Anastasija vs Qualificata

🇩🇪 Maria Timofeeva vs Qualificata

[25] 🇺🇦 Kostyuk Marta vs – Bye

[22] 🇭🇷 Frech Magdalena vs – Bye

(SR) 🇷🇴 Cîrstea Sorana vs 🇭🇷 Vekić Donna

(SE) 🇨🇦 Mboko Victoria vs Qualificata/Lucky Loser

[14] 🇷🇺 Shnaider Diana vs – Bye

[12] 🇷🇺 Alexandrova Ekaterina vs – Bye

🇳🇿 Sun Lulu vs Qualificata

🇦🇺 Joint Mayar vs 🇧🇪 Minnen Greet

[18] 🇧🇷 Haddad Maia Beatriz vs – Bye

[28] 🇷🇺 Kalinskaya Anna vs – Bye

🇺🇸 Stearns Peyton vs (SR) 🇨🇳 Wang Yafan

🇺🇦 Starodubtseva Yuliia vs Qualificata

[5] 🇺🇸 Anisimova Amanda vs – Bye

[8] 🇺🇸 Navarro Emma vs – Bye🇷🇺 Kudermetova Polina vs Qualificata[WC] 🇺🇸 McNally Caty vs Qualificata[29] 🇺🇸 Kessler McCartney vs – Bye

[24] 🇺🇸 Kenin Sofia vs – Bye

[WC] 🇺🇸 Volynets Katie vs Qualificata

🇬🇧 Kartal Sonay vs [WC] 🇪🇸 Garcia Carla

[11] 🇨🇿 Muchová Karolína vs – Bye

[16] 🇩🇰 Tauson Clara vs – Bye

🇭🇺 Bondár Anna vs 🇭🇺 Tomljanović Ajla

🇳🇱 Lamens Suzan vs 🇷🇺 Kudermetova Polina

[17] 🇨🇭 Bencic Belinda vs – Bye

[31] 🇵🇱 Linette Magda vs – Bye

🇺🇸 Dolehide Caroline vs 🇸🇰 Sramková Rebecca

🇷🇺 Blinkova Anna vs 🇦🇺 Birrell Kimberley

[4] 🇺🇸 Pegula Jessica vs – Bye

[7] 🇮🇹 Paolini Jasmine vs – Bye

🇬🇷 Sakkari Maria vs Qualificata

(SR) 🇱🇻 Sevastova Anastasija vs Qualificata

[26] 🇺🇸 Krueger Peyton vs – Bye

[20] 🇨🇿 Nosková Linda vs – Bye

Qualificata/Lucky Loser vs 🇯🇵 Osaka Naomi

🇺🇸 Parks Alycia vs 🇨🇿 Krejčíková Barbora

[10] 🇺🇦 Svitolina Elina vs – Bye

[15] 🇷🇺 Kasatkina Daria vs – Bye

(SR) 🇨🇳 Zhu Lin vs Lucia Bronzetti 🇮🇹

🇯🇵 Uchijima Moyuka vs 🇨🇴 Osorio Camila

[23] 🇱🇻 Ostapenko Jelena vs – Bye

[32] 🇺🇦 Yastremska Dayana vs – Bye

🇺🇸 Li Ann vs Qualificata

🇨🇳 Wang Xinyu vs 🇨🇴 Arango Emiliana

[2] 🇺🇸 Gauff Coco vs – Bye





Francesco Paolo Villarico