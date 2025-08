Cincinnati 2025: Sinner e Alcaraz guidano un tabellone ricco di insidie e possibili sorprese

Il tennis maschile mondiale si accende nuovamente con il ritorno dei big al torneo Masters 1000 di Cincinnati, torneo che quest’anno si presenta in una veste rinnovata, della durata di due settimane, e che promette spettacolo e colpi di scena. Nonostante alcune assenze di peso, la presenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz garantisce qualità e grande attenzione mediatica, soprattutto dopo che il torneo canadese aveva faticato a radunare le stelle.

Sinner e Alcaraz: i fari del torneo

Entrambi sono i grandi favoriti per la vittoria finale, ma se per l’italiano le condizioni di Cincinnati sembrano ideali – Sinner è campione in carica e sembra già essersi lasciato alle spalle la notizia del test antidoping – lo spagnolo deve ancora sfatare il tabù di un torneo che storicamente non gli ha mai sorriso, incappando spesso in sconfitte inattese come quella subita lo scorso anno da Monfils.

Sinner, numero uno al mondo, si presenta con un percorso potenzialmente complicato: dopo un bye iniziale, potrebbe affrontare giocatori rapidi come Paul o Machac agli ottavi, e in semifinale il possibile incrocio con Fritz. Musetti, invece, trova nel suo spicchio di tabellone avversari in calo come Tsitsipas, Ruud e Aliassime: un’occasione da sfruttare per ritrovare fiducia dopo mesi difficili.

(1) Jannik Sinner vs Bye

Qualifier / Lucky Loser vs Vit Kopriva

Sebastian Baez vs David Goffin

Bye vs (30) Gabriel Diallo

(19) Tomas Machac vs Bye

Jordan Thompson vs Qualifier / Lucky Loser

Pedro Martinez vs (WC) Nicolas Jarry

Bye vs (13) Tommy Paul

(11) Casper Ruud vs Bye

Arthur Rinderknech vs Nuno Borges

Tomas Martin Etcheverry vs Juncheng Shang

Bye vs (23) Felix Auger-Aliassime

(25) Stefanos Tsitsipas vs Bye

Qualifier / Lucky Loser vs Fabian Marozsan

Benjamin Bonzi vs Matteo Arnaldi

Bye vs (8) Lorenzo Musetti

Il secondo spicchio di tabellone

Taylor Fritz, in continua ascesa, può contare su un percorso piuttosto favorevole fino alle semifinali, salvo sorprese da parte di outsider come Cobolli o Davidovich, quest’ultimo atteso a una sfida interessante con Joao Fonseca. Da non sottovalutare la presenza di Frances Tiafoe, finalista lo scorso anno, e di Holger Rune, ancora alle prese con problemi fisici e di rendimento.

(4) Taylor Fritz vs Bye

Borna Coric vs Christopher O’Connell

Zizou Bergs vs Jacob Fearnley

Bye vs (31) Lorenzo Sonego

(17) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

Joao Fonseca vs Yunchaokete Bu

Qualifier / Lucky Loser vs Yoshihito Nishioka

Bye vs (15) Flavio Cobolli

(10) Frances Tiafoe vs Bye

Roberto Carballes Baena vs Hugo Gaston

Giovanni Mpetshi Perricard vs Qualifier / Lucky Loser

Bye vs (20) Ugo Humbert

(28) Alex Michelsen vs Bye

Corentin Moutet vs Mackenzie McDonald

Roman Safiullin vs Alejandro Tabilo

Bye vs (7) Holger Rune

Shelton e Zverev, l’incognita Medvedev

Il terzo spicchio di tabellone offre sfide ad alto potenziale: Ben Shelton potrebbe ritrovare Daniil Medvedev in un ottavo che promette fuoco e scintille, mentre Alexander Zverev – dopo la semifinale a Toronto – cerca continuità, con Khachanov possibile rivale prima di quarti di finale potenzialmente esplosivi contro Shelton o Medvedev stesso.

(5) Ben Shelton vs Bye

Camilo Ugo Carabelli vs Kei Nishikori

Daniel Altmaier vs Roberto Bautista Agut

Bye vs (32) Cameron Norrie

(22) Jiri Lehecka vs Bye

(WC) Tristan Boyer vs (WC) Brandon Holt

Adam Walton vs Qualifier / Lucky Loser

Bye vs (12) Daniil Medvedev

(14) Karen Khachanov vs Bye

(PR) Sebastian Ofner vs Qualifier / Lucky Loser

(WC) Jenson Brooksby vs Alexandre Muller

Bye vs (18) Arthur Fils

(27) Brandon Nakashima vs Bye

Marcos Giron vs Qualifier / Lucky Loser

Gael Monfils vs (WC) Nishesh Basavareddy

Bye vs (3) Alexander Zverev

Alcaraz, de Miñaur e il ritorno di Rublev

L’ultimo quarto vede Alcaraz favorito, almeno fino ai quarti dove potrebbe incrociare uno tra de Miñaur e Rublev. Lo spagnolo debutta contro avversari alla portata (attenzione però a Mensik), ma nei turni successivi dovrà essere pronto ad alzare il livello contro avversari solidi e motivati. Il percorso verso la semifinale, dove potrebbe ritrovare Zverev, è alla sua portata, ma non sono esclusi scivoloni.

(6) Alex de Minaur vs Bye

Hugo Dellien vs Reilly Opelka

Francisco Comesana vs Jaume Munar

Bye vs (29) Luciano Darderi

(21) Alexei Popyrin vs Bye

Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser

Learner Tien vs Qualifier / Lucky Loser

Bye vs (9) Andrey Rublev

(16) Jakub Mensik vs Bye

Miomir Kecmanovic vs Ethan Quinn

Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser

Bye vs (24) Denis Shapovalov

(26) Tallon Griekspoor vs Bye

Hamad Medjedovic vs Aleksandar Kovacevic

Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur

Bye vs (2) Carlos Alcaraz

Un torneo imprevedibile… ma con Sinner e Alcaraz ancora protagonisti?

La nuova formula di Cincinnati, con tabellone allargato e condizioni di gioco tutte da scoprire, apre le porte a risultati imprevedibili. Tuttavia, le attese sono tutte per un possibile ennesimo duello tra Sinner e Alcaraz in finale: i due dominatori degli Slam sono pronti a sfidarsi ancora una volta anche in Ohio, ma dovranno prima superare avversari complessi e possibili ostacoli nascosti e sicuramente più rodati di loro. I prossimi dieci giorni diranno se la rivalità del momento continuerà a infiammare anche l’estate americana del tennis.





