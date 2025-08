Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 06 Agosto 2025

M25 Montesilvano 30000 – 2nd Round

Leonardo Primucci vs Andrea De marchi ore 11:00

Maximilian Figl vs [4] Ergi Kirkin 2 incontro dalle 11:00

Lorenzo Sciahbasi vs [2] Gabriele Pennaforti 3 incontro dalle 11:00

[3] Andrea Picchione vs Alberto Bronzetti Non prima delle 18:00

[8] Federico Iannaccone vs Daniele Rapagnetta 2 incontro dalle 18:00

Daniel Bagnolini vs Lorenzo Lorusso ore 11:00

Giorgio Tabacco vs Gabriele Vulpitta ore 11:00

[7] Facundo Juarez vs Giulio Perego 2 incontro dalle 11:00

M25 Monastir 30000 – 1st Round

[6] Massimo Giunta vs Maxence Bertimon 3 incontro dalle 10:00

[1] Florent Baxvs Matteo Covato

M15 Curtea de Arges 15000 – 1st Round

Leonardo Angeloni vs Calin Teodor Stirbu ore 10:30

[5] Lorenzo Rottoli vs Andrei Corneliu Gadoiu 2 incontro dalle 10:30

Denis Constantin Spiridon vs [4] Radu Mihai Papoe Non prima delle 14:00

[1] Nicholas David Ionel vs Vito Dell’elba 2 incontro dalle 14:00

Dario Alexandru Ciobotaru vs Andrea Motta ore 10:30

Filippo Mazzola vs Jeremy Gschwendtner 2 incontro dalle 10:30

Edoardo Cherie ligniere vs [9] Mihai Razvan Marinescu ore 10:30

Leonardo Cattaneo vs Gheorghe Claudiu Schinteie 2 incontro dalle 10:30

M15 Slovenska Bistrica 15000 – 1st Round

Aljaz Jeran vs Michelangelo Zvech flaborea mreule ore 10:00

Karel Froemel vs [6] Andrea Fiorentini Non prima delle 13:00

[5] Juan Cruz Martin manzano vs Matyas Fuele ore 10:00

Filiberto Fumagallivs Younes Lalami laaroussiGabriele Bosiovs Mattia Nannelli[1] Maxime Chazalvs Andrea BacaloniJacopo Bilardovs Vesa AhtiVardan Manukyanvs [5] Michele RibecaiNiccolo Ciavarellavs [2] Sean Cuenin

W75 Amstetten 60000 – 1st Round

Laura Mair vs Nikola Bartunkova Non prima delle 15:00

W50+H Koksijde 40000 – 2nd Round

Lisa Pigato vs Noemi Basiletti ore 10:00

W50+H Leipzig 40000 – 1st Round

Samira De stefano vs Anna Petkovic ore 11:00

[1] Giorgia Pedone vs TBD Non prima delle 15:00

Eva Bennemann vs Tatiana Pieri ore 11:00

Jessica Pieri vs Elena Malygina 2 incontro dalle 11:00

[4] Camilla Rosatello vs Jasmijn Gimbrere 2 incontro dalle 11:00

Aneta Kucmova vs [7] Nicole Fossa huergo ore 11:00

[1] Arantxa Rusvs Arianna Zucchini[5] Marina Bassols riberavs Carlotta MocciaBeatrice Stagnovs mia celeste BrayottaVittoria Paganettivs Rada Zolotareva[3] Aurora Zantedeschivs Vaishnavi Adkar

W15 Slovenske Konjice 15000 – 1st Round

Petja Drame vs [4] Gaia Squarcialupi ore 10:00

Marcella Dessolis vs Anastasia Iamachkine Non prima delle 14:30

Giuliana Bestettivs [2] Lidia EnchevaMarianna Argyrokastritivs Aurora Corvi[3] Jennifer Ruggerivs Sophie Isabele JurcaEmma Ottavia Ghirardatovs Giulia PaternoCaterina Odorizzivs [8] Agustina ChlpacFrancesca Dell’ederavs [7] Mayuka AikawaBeatrise Zeltinavs Benedetta Ortenzi[1] Jenny Limvs Aurora UrsoLavinia Lucianovs Masha Lazarenko