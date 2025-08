Dai servizi vincenti di Fritz all’energia di Shelton: è sfida USA in semifinale (Video)

Taylor Fritz e Ben Shelton si prendono la scena a Toronto, dove il National Bank Open 2025 vivrà una semifinale tutta americana, un evento raro a questi livelli, tra due dei giocatori più in forma del circuito.

Fritz, solidità e nervi d’acciaio contro Rublev

Taylor Fritz ha raggiunto la semifinale superando Andrey Rublev (finalista qui nel 2024) con un solido 6-3 7-6(4). Il californiano ha dato un’altra dimostrazione del suo straordinario rendimento al servizio (20 ace, 79% di punti vinti con la prima, 64% con la seconda), ma ha rischiato grosso al momento di chiudere la partita: avanti 5-4 nel secondo, ha mancato l’appuntamento con la vittoria lasciandosi sorprendere da un Rublev mai domo, che ha annullato un match point e portato il set al tiebreak. Fritz, però, forte anche delle 18 vittorie nelle ultime 21 partite, ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo in due set un match praticamente privo di break (uno per parte, entrambi nel secondo set) e con pochi scambi prolungati, dominato dai servizi.

“Quel game per chiudere è stato tremendo, la pressione mi ha colto all’improvviso”, ha ammesso Fritz, che con questa vittoria diventa il primo americano a raggiungere tutte le semifinali dei nove Masters 1000 attuali.

Shelton, vittoria netta su De Minaur e sogno Torino

La semifinale vedrà Fritz sfidare Ben Shelton, che ha fermato la corsa di Alex de Minaur, fresco campione a Washington e tra i migliori sul cemento quest’anno, con il punteggio di 6-3 6-4. Shelton, 22 anni, ha dimostrato grande maturità: solido al servizio (13 ace) e capace di portare a casa anche gli scambi più lunghi (12-7 negli scambi oltre i 9 colpi), l’americano ha confermato la sua crescita anche sul piano mentale e tattico. “Molti mi vedono solo come un big server, ma mi sto evolvendo come giocatore da fondo campo. Oggi ho vinto diversi scambi lunghi, è una svolta importante per la mia carriera”, ha dichiarato Shelton, ora a un passo dalla Top 6 mondiale e dalla qualificazione alle Finals di Torino.

La semifinale tra Fritz e Shelton sarà appena la quarta tutta americana in un Masters 1000 da vent’anni a questa parte. Fritz parte favorito grazie all’unico precedente vinto a Indian Wells, ma Shelton non vuole smettere di sorprendere: “Taylor è un grande amico e uno che nei big match dà sempre il meglio. Sarà una sfida bellissima”.

De Minaur, che rimane leader per vittorie su cemento nel 2025, perde una posizione nella Live Race ma resta in piena corsa per Torino.

Toronto si prepara dunque a una grande sfida generazionale a stelle e strisce: chi porterà a casa la finale?





