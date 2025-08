Budkov Kjaer vola nella Race to Jeddah: seconda vittoria consecutiva e sogno Next Gen sempre più vicino

Nicolai Budkov Kjaer continua a stupire. Il giovane norvegese, appena diciottenne, è il protagonista assoluto delle ultime settimane nel circuito Challenger: grazie al secondo titolo consecutivo conquistato ad Astana domenica, è salito fino al sesto posto nella PIF ATP Live Race To Jeddah, la classifica che determina l’accesso alle Next Gen ATP Finals (under 20) in programma dal 17 al 21 dicembre.

Solo due settimane fa, Budkov Kjaer era fuori dalla Top 10 della Race, ma una striscia di dieci vittorie consecutive – tra Tampere (Finlandia) e Astana (Kazakistan) – gli ha permesso di raccogliere 125 punti fondamentali per la sua rincorsa a Jeddah, rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione al prestigioso torneo riservato ai migliori giovani del circuito.

Il norvegese, che ora si trova in una posizione privilegiata per volare alle Finals, ha dichiarato dopo il trionfo: “Resterò sulla terra battuta e proverò a qualificarmi per le Next Gen Finals invece di andare negli Stati Uniti. Ho deciso di saltare le qualificazioni dello US Open: sarà una stagione lunga e spero di poter giocare lo US Open per tanti anni ancora”.

Tra i protagonisti della Race anche l’americano Learner Tien, che si consolida al terzo posto dopo la splendida cavalcata fino agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto, dove è stato fermato solo da Alex Michelsen. Ritorno in campo invece per il cinese Shang Juncheng (oggi quindicesimo in classifica), appena rientrato dopo un lungo stop di sei mesi per infortunio.

Ecco la situazione aggiornata della PIF ATP Live Race To Jeddah:

1. Jakub Mensik – 1.930 punti

2. Joao Fonseca – 985

3. Learner Tien – 750

4. Dino Prizmic – 378

5. Alexander Blockx – 318

6. Nicolai Budkov Kjaer – 304

7. Nishesh Basavareddy – 246

8. Rodrigo Pacheco Mendez – 206

9. Martin Landaluce – 201

10. Federico Cina – 188