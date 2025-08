Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 04 Agosto 2025

M25 Montesilvano 30000 – 2nd Round Q

ANGELO De cesaris vs [14] Gabriel Sardo ore 09:30

[5] Leonardo Primucci vs [15] Alessandro Mondazzi 2 incontro dalle 09:30

[4] Simone Agostini vs [9] Leonardo Taddia 3 incontro dalle 09:30

Alberto Bronzetti vs Lorenzo Beraldo Non prima delle 17:30

Lorenzo Lorusso vs [5] Alessandro Pecci Non prima delle 20:00

[2] Andrea De marchi vs Louca Bertone ore 09:30

Simone Macchione vs [13] Gianluca Carlini 2 incontro dalle 09:30

[7] Ludovico Vaccari vs [12] Enrico Baldisserri 3 incontro dalle 09:30

[1] Maximilian Figl vs Filippo Busciola ore 09:30

[3] Daniel Bagnolini vs [16] Emanuele Mazzeschi 2 incontro dalle 09:30

[6] Anthony Genov vs [11] Silvio Mencaglia 3 incontro dalle 09:30

[8] Gianluca Di nicola vs Massimo Junior Del carmine 4 incontro dalle 09:30

M25 Bali 30000 – 2nd Round Q

Tomas Quesada perez vs [13] Pietro Mugelli 1 incontro dalle False

Rahul Dhokiavs [12] Gabriele Volpi

M15 Curtea de Arges 15000 – 2nd Round Q

Daniel Uta vs [10] Cosimo Banti ore 10:30

Alexandru Toubi Hebhang balan vs [13] Filippo Callerio Non prima delle 13:30

[2] Alberto Morolli vs Dario Alexandru Ciobotaru ore 10:30

[1] Filippo Mazzola vs Mihnea-Alexandru Budarescu Non prima delle 11:30

Iulius Maximus Stoica vs [9] Leonardo Angeloni Non prima delle 13:30

Matei Varbanciu vs [14] Matteo Mesaglio 2 incontro dalle 13:30

Aristeidis Lafazanos vs [12] Vito Dell’elba ore 10:30

Jacopo Antonelli vs [11] Filip Apltauer Non prima delle 11:30

[5] Andrea Motta vs Mircea Mortasifu Non prima delle 13:30

[7] Federico Valle vs Rafael Giotis 2 incontro dalle 13:30

[3] Edoardo Cherie ligniere vs Calin Apostol ore 10:30

[4] Denis Constantin Spiridon vs Traian Petrica Non prima delle 11:30

M15 Slovenska Bistrica 15000 – 1st Round Q

Matevz Krajnc vs [14] Filippo Giovannini Non prima delle 17:00

[4] Radovan Michalik vs Biagio Gramaticopolo Non prima delle 16:00

W15 Luan 15000 – 2nd Round Q

[5] Duanrui Gao vs Francesca Dell’edera 2 incontro dalle 10:00

[4] Benedetta Ortenzivs Tasnim IsmailSarah Suljadzicvs [15] Cristina PescucciVittoria Solanovs [12] Oceane Babel[2] Aurora Ursovs Martina Lo pumoAurora Noseivs [15] Simona Wirglerova