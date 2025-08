Da Cordenons: Nelle qualificazioni avanza Guerrieri, fuori tutti gli altri azzurri. Domani il via al main draw con Lajovic e Federico Arnaboldi

Sono iniziati a pieno ritmo gli incontri del tabellone di qualificazione della 22° edizione dell’Atp Challenger 75 di Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 100mila dollari. In apertura di giornata sul campo SerenaManiva, Pietro Romeo Scomparin è stato sconfitto con un doppio 62 dall’argentino Nicolas Kicker. Avanza invece Andrea Guerrieri che supera 6-2 6-4 Kirill Kivattsev. Dura poco invece la sfida tra Matteo Fondriest e il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, con l’italiano costretto al ritiro quando era sotto per 5-1.

Esce di scena anche la wild card Pietro Pampanin superato nettamente dall’olandese Michiel De Kroom. Poca fortuna anche per Alessio Balestrieri che raccoglie un solo game con l’argentino Kestelboim. Più vicino alla vittoria Iannis Miletich che cede 76 76 all’ucraino Eric Vanselbohim al termine di un incontro giocato punto a punto.

Intanto nelle scorse ore è stato sorteggiato il tabellone principale dove il principale favorito pare essere lo spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero 1, che sta vivendo uno splendido momento di forma sugellato dalla finale raggiunta nell’Atp 250 di Umago, con conseguente best ranking al numero 84.

Dall’altra parte del tabellone il 36enne serbo Dusan Lajovic (n.145 Atp) numero 2 del seeding friulano, cerca nuove motivazioni dopo la finale raggiunta nel challenger di Sassuolo nello scorso mese di giugno. L’ungherese Zsombor Piros teorico terzo favorito del torneo se la vedrà con un qualificato. Lukas Neumayer, finalista nel 2023 e reduce dai quarti di finale nei challenger di Trieste e San Marino.

Il contingente italiano in attesa della conclusione delle qualificazioni vede al momento presenti sei giocatori. Federico Bondioli avrà il compito più arduo dovendo affrontare al primo turno Carlos Taberner, il veterano Lorenzo Giustino se la vedrà contro un qualificato. Gabriele Piraino in tabellone grazie a una wild card sarà opposto all’olandese Jelle Sels. Stefano Travaglia (testa di serie numero 8) che quest’anno ha trionfato nel challenger di Modena, affronterà l’ucraino Oleg Prihodko. Federico Arnaboldi, che nella scorsa edizione ha raggiunto i quarti di finale, se la vedrà con il redivivo Cedrik Marcel Stebe. Per chiudere la wild card Carlo Alberto Caniato seguito dall’ex pro Gianluca Naso, affronterà il ceco Andrew Paulson. Nel frattempo è giunta la notizia del forfait del promettente junior della Repubblica Ceca Maxim Mrva, al suo posto in tabellone ci sarà un qualificato o un lucky loser.

Domani (lunedì 4 agosto) a partire dalle 11 si completeranno gli incontri del tabellone cadetto che eleggeranno sei giocatori nel main draw su tre campi. A seguire, ma in ogni caso non prima delle 15, inizierà il tabellone principale con tre sfide in programma sul campo centrale tra cui l’atteso debutto di Dusan Lajovic, testa di serie numero 2, opposto al boliviano Murkel Dellien (n.284 Atp). In serata non prima delle 19, il canturino Federico Arnaboldi sfiderà il tedesco Cedrik Marcel Stebe.

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI:

[1] [Alt] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) b. [Alt] Matteo Fondriest (ITA) 51 Rit.

[11] Michiel De Krom (NED) b. [WC] Pietro Pampanin (ITA) 63 60

[2] Nicolas Kicker (ARG) b. [WC] Pietro Romeo Scomparin (ITA) 62 62

Andrea Guerrieri (ITA) b. [10] Kirill Kivattsev 62 64

[3] Zdenek Kolar (CZE) b. Filip Jeff Planinsek (SLO) 60 62

[7] Eric Vanshelboim (UKR) b. [WC] Iannis Miletich (ITA) 76 (5) 76 (8)

[4] Mariano Kestelboim (ARG) b. [WC] Alessio Balestrieri (ITA) 61 60

[9] Michael Vrbensky (CZE) – Maxime Janvier (FRA) 75 62

[5] Max Alcala Gurri (ESP) b. [CO] Sebastian Dominko (SLO) 64 62

[12] Dominik Kellovsky (CZE) b. [Alt] Alexander Donski (BUL) 36 61 76 (3)

[6] Ryan Nijboer (NED) vs Mirza Basic (BIH) 64 64

Sebastian Sorger (AUT) b. [8] Enzo Couacaud (FRA) 64 62

Serena Maniva Center – ore 11:00

Nicolas Kicker vs Andrea Guerrieri

Zdenek Kolar vs Eric Vanshelboim

Kimmer Coppejans vs Tiago Pereira (Non prima 15:00)

Murkel Dellien vs Dusan Lajovic

Federico Arnaboldi vs Cedrik-Marcel Stebe (Non prima 19:00)

Serena Wines 1881 (12) – ore 11:00

Juan Carlos Prado Angelo vs Michiel De Krom

Mariano Kestelboim vs Michael Vrbensky

Acqua Maniva (13) – ore 11:00

Max Alcala Gurri vs Dominik Kellovsky

Ryan Nijboer vs Sebastian Sorger