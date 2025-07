Galarneau, settimana da incorniciare a Toronto nonostante la sconfitta con Cobolli: “Orgoglioso della mia prima vittoria ATP”

Nonostante la sconfitta contro Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto (6-4, 5-7, 6-4), Alexis Galarneau lascia il torneo con la consapevolezza di aver vissuto una delle settimane più significative della sua carriera. Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in un main draw ATP, il canadese si è arreso solo al termine di una battaglia di oltre due ore, ma ha confermato coraggio e una grande capacità di lottare anche nei momenti di difficoltà.

“Settimana positiva, sono orgoglioso di quanto fatto”, ha dichiarato Galarneau in conferenza stampa. “È stata un’esperienza davvero bella tornare qui a Toronto e finalmente vincere la mia prima partita nel tabellone principale. Sono orgoglioso di questo, così come della voglia messa in campo oggi. Credo di aver giocato bene e porto con me tanti aspetti positivi da questa settimana”.

Ripercorrendo i momenti chiave della sfida con Cobolli, il canadese ha individuato nel rientro in campo dopo la sospensione per pioggia il momento in cui la partita è scivolata dalle sue mani: “Non sono rientrato in campo come avrei voluto dopo la pausa. Forse potevo gestire meglio la situazione, essere più pronto e attivo subito, ma farò tesoro di questa esperienza. Poi, sul 4-4 del terzo set, avanti 30-0, ho giocato un punto un po’ superficiale e da lì si è complicato tutto. Contro avversari di questo livello non puoi permetterti di lasciar scappare occasioni così”.

La prima gioia ATP e il sostegno del box

Galarneau ha raccontato anche le emozioni del lunedì sera, quando ha conquistato la prima storica vittoria ATP davanti a un box pieno di veterani e amici: “Averli lì è stato fantastico, mi hanno dato energia e consigli. Anche oggi c’era Vasek Pospisil in tribuna, sono davvero circondato da persone che sanno come si gestiscono le situazioni e i tornei. Ho sentito tutto il loro supporto”.

Riguardo alla tanto attesa prima vittoria nel main draw, Galarneau ha ammesso che non era un pensiero fisso, “ma quando arriva questo torneo inevitabilmente ci pensi, vuoi raggiungere certi traguardi. Ottenerla è stato un sollievo, anche se durante l’anno non ci pensavo troppo”.

Niente grandi festeggiamenti, c’è ancora il doppio… e forse una cena speciale

Il sogno di Toronto non è ancora finito: “Devo essere pronto per il doppio, quindi niente festeggiamenti per ora. Dopo il torneo magari uscirò a cena con il team, oppure sarà mia mamma a cucinare qualcosa di buono a casa. Vedremo, sarà comunque divertente”.





Marco Rossi