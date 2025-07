Sonego domina Bu e vola al terzo turno a Toronto: ora la sfida con Rublev

Prestazione convincente per Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Il torinese si impone con un netto 6-1 6-4 sul cinese Yunchaokete Bu, chiudendo la pratica in appena un’ora e venti minuti di gioco e mostrando solidità sia al servizio che nello scambio. L’unico momento di difficoltà arriva nel secondo set, quando perde il servizio sul 2-1 a proprio favore, ma è solo un piccolo passaggio a vuoto in un match dominato dall’inizio alla fine. Al terzo turno sarà sfida di alto livello contro Andrey Rublev.

Sonego domina il primo set contro il cinese Bu nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto, imponendosi 6-1 in appena 29 minuti di gioco. L’azzurro, grazie a un’ottima percentuale di prime e a ben quattro ace, tiene sempre in mano il pallino del gioco, lasciando pochissimo spazio all’avversario. Dopo aver annullato una palla break nel primo game, Sonego prende il largo, trovando subito il break e concedendo solo un game a Bu, che fatica a reggere i ritmi e la potenza dell’italiano. Con il servizio che funziona a meraviglia e pochi errori gratuiti, Sonego chiude il parziale in scioltezza e si mette subito in vantaggio nel match piazzando un ace sulla palla set.

Il set è stato sicuramente più combattuto rispetto al primo, con il cinese che, dopo aver perso nettamente la prima frazione, è riuscito a rimanere agganciato nel punteggio, giocando con maggior aggressività nei propri turni di battuta e sfruttando qualche errore di troppo di Sonego nei primi giochi. Dopo il break iniziale subito, infatti, Bu è riuscito a restituire il favore e a rientrare in partita, portandosi anche avanti nel punteggio.

Sonego però, una volta ritrovata la precisione al servizio e soprattutto il diritto incisivo, ha ricominciato a comandare gli scambi, trovando soluzioni efficaci sia in risposta che a rete. Fondamentale il break ottenuto nel settimo game, che ha permesso all’azzurro di andare a servire poi per il match sul 5-4: qui il torinese non ha tremato, chiudendo senza problemi grazie anche a un paio di ottime prime, uno smash e un diritto vincente sulla palla match.

ATP Toronto Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 1 4 Lorenzo Sonego [28] Lorenzo Sonego [28] 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Bu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-5 → 1-6 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 1-3 → 1-4 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 Y. Bu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Bu vs Sonego





Statistica Bu 🇨🇳 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 204 281 Ace 1 7 Doppi falli 3 5 Prima di servizio 21/42 (50%) 28/53 (53%) Punti vinti sulla prima 14/21 (67%) 22/28 (79%) Punti vinti sulla seconda 8/21 (38%) 15/25 (60%) Palle break salvate 0/4 (0%) 1/2 (50%) Giochi di servizio giocati 8 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 209km/h (129 mph) 219km/h (136 mph) Velocità media prima 184km/h (114 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 164km/h (101 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 123 245 Punti vinti su prima di servizio 6/28 (21%) 7/21 (33%) Punti vinti su seconda di servizio 10/25 (40%) 13/21 (62%) Palle break convertite 1/2 (50%) 4/4 (100%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/3 (100%) 8/10 (80%) Vincenti 4 22 Errori non forzati 17 22 Punti vinti al servizio 22/42 (52%) 37/53 (70%) Punti vinti in risposta 16/53 (30%) 20/42 (48%) Totale punti vinti 38/95 (40%) 57/95 (60%)









Francesco Paolo Villarico