Zverev supera Walton al tie-break: spettacolo e record a Toronto (video scambio da 52 colpi)

Alexander Zverev ha dovuto sudare più del previsto per superare Adam Walton nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto, in un match che si è rivelato molto più equilibrato di quanto si potesse immaginare alla vigilia. Il tedesco, testa di serie n.1 del tabellone, ha infatti dovuto impegnarsi a fondo per imporsi con il punteggio di 7-6(8), 6-4 contro un avversario coriaceo e mai domo.

52 Shots of the highest quality 🔥#NBO25 pic.twitter.com/sy2Hq2X2WY — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2025

Il primo set è stato un’autentica battaglia, con Walton capace di restare agganciato al punteggio e di trascinare Zverev fino al tie-break. Proprio nel momento più caldo della frazione, sul 5-5 del tie-break, i due si sono resi protagonisti del punto più lungo della stagione: ben 52 colpi, con entrambi i giocatori che hanno mostrato grande solidità, resistenza e lucidità negli scambi prolungati. Alla fine, però, è stato il campione olimpico di Tokyo a spuntarla, chiudendo il tie-break 10-8 e mettendo una seria ipoteca sul match.

Nel secondo set Zverev ha saputo gestire meglio i momenti chiave, sfruttando la maggiore esperienza e mettendo a segno il break decisivo per chiudere la sfida 6-4 e volare così al terzo turno del torneo canadese.

Per il tedesco un successo importante non solo dal punto di vista del risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato: superando le difficoltà e dimostrando di poter lottare punto su punto anche contro avversari meno quotati ma in buona forma. Da segnalare il dato clamoroso dei 52 scambi nel tie-break, un record stagionale che testimonia l’intensità e la qualità di un match





Marco Rossi