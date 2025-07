Medvedev perde la testa dopo la sconfitta: scene insolite a Washington dopo la rimonta di Moutet (Video)

Sembrava una scena da film – e di certo non uno a lieto fine – quella che si è vissuta al termine del quarto di finale dell’ATP 500 di Washington tra Daniil Medvedev e Corentin Moutet. Il russo, appena pochi istanti dopo aver subito una dura rimonta, ha perso completamente il controllo: prima ha scagliato la racchetta rotta verso gli spalti, poi ha lanciato più bottiglie di metallo in direzione della tribuna. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito, ma il gesto ha suscitato la rabbia del pubblico americano, che ha accompagnato Medvedev fuori dal campo tra i fischi.

Medvedev absolutely chucks a racket and metal bottles about, after losing to Moutet WILD match point pic.twitter.com/Nob1jPkSgO — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) July 25, 2025

La frustrazione ha preso il sopravvento su Medvedev, incapace di accettare l’eliminazione in un match che sembrava aver preso la direzione giusta per lui dopo un primo set dominato. Ma, dopo una lunga interruzione per mancanza di luce, Corentin Moutet è tornato in campo con un altro spirito, completando una splendida rimonta e chiudendo la sfida 1-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 21 minuti di battaglia.

L’incontro è stato carico di tensione e colpi di scena, con entrambi i giocatori determinati a non cedere un centimetro. La vittoria del francese, conquistata con coraggio dopo il blackout e la lunga pausa, ha mandato fuori giri il russo, protagonista di una delle scenate più clamorose degli ultimi tempi sul circuito.

Un epilogo che lascia l’amaro in bocca a Medvedev, che dovrà ora fare i conti non solo con la sconfitta, ma anche con la sua reazione e l’immagine lasciata agli spettatori di Washington.