Jannik Sinner : 59 settimane da numero 1 ATP, superato McEnroe

Jannik Sinner continua a riscrivere i libri del tennis mondiale. Con la chiusura di questa settimana, il campione italiano ha raggiunto quota 59 settimane consecutive al vertice del ranking ATP, un traguardo che lo posiziona al dodicesimo posto assoluto tra i giocatori con più tempo passato da numero 1 al mondo.

Ma ciò che rende ancora più impressionante il record di Sinner è che tutte queste settimane le ha accumulate ininterrottamente, senza mai cedere il primato. In questa speciale classifica, l’azzurro si issa al settimo posto di sempre per striscia consecutiva al comando, superando un’icona come John McEnroe (fermo a 58 settimane di fila). Adesso, nel mirino di Jannik c’è l’australiano Lleyton Hewitt, che tra il 2001 e il 2003 rimase in cima al ranking per 75 settimane consecutive.

La leadership solida e costante di Sinner testimonia una maturità e una continuità da vero fuoriclasse. L’azzurro, che ha saputo imporsi in una delle epoche più competitive del circuito, non solo continua a regalare soddisfazioni ai tifosi italiani, ma si conferma tra i grandi della storia recente del tennis.

Il prossimo obiettivo? Allungare ancora questa incredibile striscia, consolidare la sua supremazia e provare a scalare ulteriori posizioni in questa speciale graduatoria dei più longevi numeri 1 di sempre. Il futuro è tutto dalla parte di Jannik.





Marco Rossi