Marca annuncia: Carlos Alcaraz non giocherà a Toronto

Il Masters 1000 di Toronto (27 luglio – 7 agosto) sarà il grande penalizzato dal calendario tennistico internazionale, sempre più fitto e compresso con appena due settimane di distanza dalla finale di Wimbledon. Alle assenze già confermate di Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper, secondo quanto riportato da Marca, si aggiungerà anche quella di Carlos Alcaraz, che ha scelto di dare priorità al recupero fisico in vista dell’US Open.

Alcaraz, che non ha ancora annunciato ufficialmente il forfait, aveva già lasciato intendere dopo la finale di Wimbledon che avrebbe ascoltato il proprio corpo e programmato la ripresa in funzione del miglior stato di forma per l’ultimo Slam della stagione (24 agosto – 7 settembre). Il murciano giocherà invece il Masters 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), dove sarà seguito da Samuel López, mentre per lo US Open tornerà in panchina Juan Carlos Ferrero. I due coach erano già insieme a Parigi e Londra.

La lotta per il numero uno

Il tennista spagnolo, che si è concesso qualche giorno di vacanza a Cadice, sa bene che il numero uno di fine anno è tutto nelle sue mani: comanda la Race 2025 con 1.540 punti di vantaggio su Jannik Sinner, suo diretto inseguitore. Alcaraz difenderà solo 50 punti all’US Open, contro i 2.000 in palio per Sinner, e in tutta la trasferta americana (incluso Cincinnati) dovrà “difendere” appena 60 punti. Jannik, invece, ne perderà 200 per l’assenza in Canada e avrà da difendere altri 3.000 punti complessivi tra Cincinnati e New York, frutto dei titoli conquistati nella scorsa stagione.

Toronto, dunque, sarà il secondo torneo MS che Alcaraz salterà in questa stagione dopo Madrid (in quel caso per infortunio muscolare). Già lo scorso anno aveva saltato Montreal a causa della vicinanza con le Olimpiadi di Parigi. La sua ultima apparizione in Canada risale al 2023, con il raggiungimento dei quarti di finale, poi persi contro Tommy Paul.

Una rinuncia che toglie ulteriore fascino al torneo canadese, che si ritrova a dover fare i conti con le esigenze di calendario e di preparazione delle più grandi stelle del circuito.





Francesco Paolo Villarico