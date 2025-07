Italia-Canada, finale storica di Hopman Cup 2025: la prima volta degli azzurri per il titolo (oggi alle ore 17:30)

Sarà una finale tutta da vivere quella che domenica 21 luglio, alle 17:30 (diretta e in chiaro su SuperTennis), metterà di fronte Italia e Canada per il titolo della Hopman Cup 2025. Un duello inedito tra due nazioni mai arrivate così in alto nella storia della celebre competizione a squadre miste. Un traguardo che impreziosisce ulteriormente il periodo d’oro del tennis italiano.

“La Federazione Italiana ha lavorato bene negli ultimi dieci anni, ha investito tanto e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro”, aveva dichiarato a febbraio Flavio Cobolli (n.19 ATP), autentica rivelazione dell’anno e grande protagonista di questa avventura azzurra. In finale Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime (n.28), giocatore che l’italiano ha già sconfitto due volte su due nel 2023, ad Acapulco e al Masters 1000 di Montreal, sempre sul cemento.

Il percorso di crescita del tennis italiano non è stato casuale. Dal 2017, oltre al classico appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, il nostro Paese è diventato crocevia delle grandi manifestazioni internazionali: prima le Next Gen ATP Finals (2017-2022), poi le Nitto ATP Finals assegnate a Torino dal 2021 al 2025 e ora estese fino al 2030, senza dimenticare le finali di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna fino al 2027.

Quest’anno la geografia del grande tennis ha accolto anche Bari, teatro della prima edizione italiana della Hopman Cup, evento misto che dal 1989 al 2019 aveva la sua casa storica a Perth, in Australia. Impossibile non ricordare la leggendaria edizione del 2019, quando il doppio misto Federer-Bencic vs Williams-Tiafoe davanti a 14.064 spettatori regalò uno degli show più iconici degli anni Duemila.

🌍 Hopman Cup (Mondo), cemento – Finale – Hard

🕠 17:30 🇮🇹 Bronzetti L. – 🇨🇦 Andreescu B.

🕖 19:00 🇮🇹 Cobolli F. – 🇨🇦 Auger-Aliassime F.

🕣 20:30 🇮🇹 Bronzetti L./Cobolli F. – 🇨🇦 Andreescu B./Auger-Aliassime F.