Italia, sogno infranto in finale: il Canada vince la Hopman Cup 2025 a Bari

Nonostante una battaglia combattuta fino all’ultimo punto, l’Italia si arrende in finale al Canada, che si aggiudica la Hopman Cup 2025 a Bari con la vittoria nel doppio misto decisivo. Un risultato amaro solo in parte, perché la squadra azzurra – composta da Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli – ha centrato la sua prima storica finale nella competizione.

Il match si era messo subito in salita per i colori italiani con la netta sconfitta di Bronzetti nel primo singolare contro una brillante Bianca Andreescu, che ha sfruttato tutta la sua esperienza e un servizio molto efficace per imporsi 6-2 6-3.

La riscossa, però, è arrivata grazie a Flavio Cobolli, capace di rimontare un match che sembrava ormai compromesso contro Felix Auger-Aliassime. Sotto di un set e con il canadese vicinissimo alla vittoria, il giovane romano ha trovato la forza di ribaltare la situazione, imponendosi in una battaglia di nervi e determinazione e portando la sfida al doppio misto decisivo.

Nel match finale, Bronzetti e Cobolli hanno provato a giocarsi tutte le loro carte, ma la coppia Andreescu/Auger-Aliassime si è dimostrata superiore, imponendosi con un netto 6-3 6-3 e regalando al Canada la vittoria nella prima edizione italiana della Hopman Cup.

Flavio Cobolli conferma il suo spirito da combattente e trascina l’Italia al doppio misto decisivo nella finale di Hopman Cup 2025 a Bari. Nella bolgia della Fiera del Levante, il romano firma un’impresa da ricordare contro Felix Auger-Aliassime, al termine di una battaglia tesa e ricca di colpi di scena: 6-7 (7), 7-5, 10-8 lo score che riaccende i sogni azzurri.

La sfida, sempre in equilibrio, si era fatta durissima per Cobolli dopo aver perso al tie-break il primo set e aver rincorso a lungo nel secondo. Ma ancora una volta, il canadese si è dimostrato vulnerabile nei momenti decisivi, pagando quelle fragilità mentali che ne hanno rallentato l’ascesa dopo il precoce ingresso nella Top 10. Proprio nel momento in cui sembrava tutto perso, Felix ha tradito la tensione e Flavio, con lucidità e coraggio, ha sfruttato l’occasione per ribaltare la situazione.

Il super tie-break finale è stato il degno epilogo di un match vibrante. Punto su punto, scambi spettacolari, la pressione altissima: Cobolli non ha tremato, spingendo al massimo ogni colpo, fino all’errore fatale di Auger-Aliassime che ha consegnato all’Italia il punto dell’1-1 nella serie.

Ora tutto si deciderà nel doppio misto, con Cobolli e Lucia Bronzetti pronti a sfidare la coppia canadese Andreescu/Auger-Aliassime per entrare nella storia della Hopman Cup.

In precedenza partenza tutta in salita per l’Italia nella finale della Hopman Cup 2025: Lucia Bronzetti non è riuscita a sorprendere una Bianca Andreescu in grande forma, che ha dominato il primo singolare della sfida tra Italia e Canada con il punteggio di 6-2 6-3. Una sconfitta pesante, che costringe ora gli azzurri a inseguire e a sperare in Flavio Cobolli, chiamato a vincere contro Félix Auger-Aliassime per portare la sfida al doppio misto decisivo.

Bronzetti, ancora lontana dal 100% della condizione fisica, è apparsa in difficoltà sin dalle prime battute: la canadese, più ordinata e solida nei momenti chiave, ha fatto valere la maggior incisività al servizio, mettendo a segno ben 4 ace e non commettendo alcun doppio fallo. Di contro, l’azzurra ha sofferto enormemente sulla seconda di servizio, raccogliendo appena 4 punti su 12 e commettendo 6 doppi falli, un dato che ha pesato tantissimo nell’economia del match.

Andreescu, cinica e anche fortunata in alcune occasioni, ha saputo sfruttare ogni esitazione dell’italiana, chiudendo la partita con autorità e portando il primo punto al Canada. Ora tutto è nelle mani di Flavio Cobolli: solo una sua vittoria contro Auger-Aliassime potrà tenere vive le speranze azzurre e rimandare il verdetto al doppio misto di fine giornata. L’Italia è chiamata alla rimonta: serve una reazione immediata.

🌍 Hopman Cup (Mondo), cemento – Finale – Hard

🕠 17:30 🇮🇹 Bronzetti L. – 🇨🇦 Andreescu B. 2-6 3-6

🕖 19:00 🇮🇹 Cobolli F. – 🇨🇦 Auger-Aliassime F. 6-7 (7) 7-5 10-8

🕣 20:30 🇮🇹 Bronzetti L./Cobolli F. – 🇨🇦 Andreescu B./Auger-Aliassime F. 3-6 3-6