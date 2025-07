Luciano Darderi vola in finale a Bastad: superato Cerundolo al tie-break del terzo set! (Intervista all’azzurro dopo la vittoria e video partita)

Luciano Darderi conquista la finale dell’ATP 250 di Bastad al termine di una semifinale straordinaria, battendo Francisco Cerundolo, numero 20 del mondo e prima testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6(3) dopo due ore e trentatré minuti di autentica battaglia. Per l’azzurro si tratta della terza finale ATP in carriera, la seconda di quest’anno dopo il trionfo di Marrakech, ma soprattutto del miglior successo della sua carriera per quanto riguarda il ranking: è infatti la prima vittoria di Darderi contro un Top 20, un traguardo che conferma la sua crescita tra i grandi del circuito.

La partita, giocata davanti a un pubblico sempre più caloroso con il passare dei minuti, è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni, soprattutto nel terzo set, dove Darderi ha dimostrato una notevole capacità di reagire alle difficoltà. Dopo aver dominato il primo parziale e aver subito il ritorno dell’argentino nel secondo, Luciano è rimasto lucido in una frazione decisiva fatta di break e contro-break, momenti di tensione e scambi infuocati.

Nel terzo set, l’azzurro si è ritrovato in svantaggio più volte, ha dovuto rincorrere e annullare diverse palle break, ma è stato bravissimo a non perdere mai la testa. Darderi ha strappato il servizio all’avversario quando tutto sembrava compromesso, si è assicurato il tie-break con personalità e, nei momenti che contano, ha messo in mostra il suo miglior tennis. Nel tiebreak decisivo, due splendidi dritti e uno smash hanno regalato all’azzurro il match, che Luciano non si è lasciato sfuggire, chiudendo 7-3 e regalando una grande gioia a sé stesso e al pubblico italiano.

La forza mentale e la qualità del dritto, unite a una gestione intelligente dei momenti cruciali, sono state le chiavi della vittoria di Darderi, che ora si prepara ad affrontare in finale l’olandese Jesper de Jong, contro cui non si è mai misurato a livello ATP. Per il tennis italiano è una settimana da ricordare: Darderi continua a sorprendere e domani proverà a coronare il sogno, inseguendo il suo secondo titolo del 2025.

ATP Bastad Francisco Cerundolo [1] Francisco Cerundolo [1] 2 6 6 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 6 3 7 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Statistica Cerundolo 🇦🇷 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 226 237 Ace 1 5 Doppi falli 5 1 Prima di servizio 56/96 (58%) 56/96 (58%) Punti vinti sulla prima 33/56 (59%) 41/56 (73%) Punti vinti sulla seconda 20/40 (50%) 16/40 (40%) Palle break salvate 5/11 (45%) 9/14 (64%) Giochi di servizio giocati 15 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 158 186 Punti vinti su prima di servizio 15/56 (27%) 23/56 (41%) Punti vinti su seconda di servizio 24/40 (60%) 20/40 (50%) Palle break convertite 5/14 (36%) 6/11 (55%) Giochi di risposta giocati 14 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/7 (71%) 7/10 (70%) Vincenti 35 22 Errori non forzati 41 33 Punti vinti al servizio 53/96 (55%) 57/96 (59%) Punti vinti in risposta 39/96 (41%) 43/96 (45%) Totale punti vinti 92/192 (48%) 100/192 (52%)





Marco Rossi