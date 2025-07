ATP Finals a Torino anche nel 2026, ma Binaghi apre a possibili cambiamenti dal 2027

Nonostante gran parte degli appassionati di tennis stia ancora smaltendo le emozioni di uno Wimbledon frenetico, il circuito ATP guarda già al futuro e in particolare a uno degli eventi più attesi di fine stagione: le ATP Finals. Proprio in queste ore è arrivata una notizia importante riguardante la sede del torneo.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha infatti annunciato che anche l’edizione 2026 delle ATP Finals si disputerà a Torino. “Ho una notizia: l’ATP mi ha autorizzato ad annunciare che nel 2026 le Finals saranno a Torino. Finché sarò qui, sarà impossibile uno scontro con lo Stato e il Governo. Riconosciamo il loro dovere di fare le leggi, il nostro di rispettarle, anche se non ci piacciono”, ha spiegato Binaghi.

Tuttavia, il futuro dell’evento in Italia non è del tutto certo. Il numero uno della FITP ha lasciato intendere che, oltre il 2026, alcune problematiche potrebbero mettere in discussione la permanenza delle Finals in Italia, facendo riferimento in particolare alle nuove normative e alla necessità di compatibilità con gli ambiziosi obiettivi della federazione: “Confidiamo che si trovi una soluzione, aspettiamo di vedere come andrà questa legge. Faremo di tutto per cercare di rendere compatibili le leggi dello Stato con gli obiettivi di una federazione come la nostra, che vuole diventare la prima al mondo, se non lo è già.”

Binaghi, inoltre, ha lasciato intendere che il suo ruolo di presidente potrebbe essere rimesso in discussione per il bene delle istituzioni: “Già è stato comunicato ai ministri competenti che ho chiesto al consiglio federale di essere sollevato dal mio incarico in tutti gli organi in cui collaboriamo con altri enti per la gestione dei grandi eventi. Se il problema fosse la mia visione di una federazione protagonista assoluta, il mio mandato è completamente disponibile. Mi sembra il momento giusto, se necessario, per chiudere un’esperienza di 25 anni. Abbiamo vinto tutto, siamo in cima al mondo: quale momento migliore? Se fosse necessario, mi farei da parte immediatamente.”

In attesa di ulteriori sviluppi, per ora Torino può continuare a godersi il privilegio di ospitare il “Masters” del tennis mondiale anche nel 2026. Il futuro, però, resta tutto da scrivere.





Francesco Paolo Villarico