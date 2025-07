Che peccato, Pellegrino: sfuma d’un soffio il sogno dei quarti a Bastad. L’azzurro manca 5 match point

Peccato per Pellegrino

Andrea Pellegrino è andato davvero a un passo dallo storico approdo nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Bastad, ma si è dovuto arrendere in tre set a Tallon Griekspoor, numero 29 del mondo e seconda testa di serie. L’azzurro ha ceduto con il punteggio di 4-6 7-6(6) 6-3, lasciando il campo con qualche rimpianto ma anche con la certezza di aver mostrato un tennis di alto livello contro un avversario di grande esperienza.

L’inizio del match è stato convincente per Pellegrino, subito in palla con il dritto e a suo agio anche nelle sortite a rete. L’azzurro risponde bene, gestisce lo scambio con autorità e strappa il break decisivo proprio nell’ultimo game del primo set, chiudendo 6-4 e mettendo pressione a Griekspoor. L’olandese, già battuto da Andrea a Napoli nel 2020, sembrava in difficoltà di fronte alla solidità dell’italiano e al suo tennis propositivo.

Il secondo set vede Pellegrino proseguire nel solco tracciato, portandosi addirittura sul 3-0 dopo aver sfruttato il secondo doppio fallo di Griekspoor e aver ottenuto un break in apertura. Ma nel quinto game arriva un calo: il servizio vacilla, l’olandese ne approfitta e recupera fino al 3-3. Da qui in avanti è battaglia pura, con Pellegrino che non molla e anzi, torna ad avere chance importanti: si procura tre palle break nell’ottavo gioco e piazza il break e sul 5-3 manca un match point con il servzio a disposizione. Griekspoor si salva e si arriva al tie-break annullando un’altra palla match proprio nel decimo game con l’orange alla battuta. Qui Pellegrino vola 6-3, a un passo dalla vittoria, ma vede sfumare ben tre match point consecutivi. L’olandese, solido nei momenti caldi, ne approfitta e chiude 8-6, allungando la sfida al terzo.

Nel set decisivo, l’inerzia è ormai dalla parte di Griekspoor che riesce a strappare il servizio all’azzurro e gestire con esperienza i momenti chiave, chiudendo 6-3. Pellegrino esce tra gli applausi per una prestazione di grande livello, fatta di coraggio, personalità e tanto tennis offensivo, e lascia Bastad con qualche rimpianto ma con la consapevolezza di essere sempre più vicino a risultati importanti anche nel circuito maggiore. Il primo quarto ATP, a giudicare da quanto visto, è solo rimandato.

ATP Bastad Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 3 Tallon Griekspoor [2] Tallon Griekspoor [2] 4 7 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* ace 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Pellegrino 🇮🇹 Griekspoor 🇳🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 271 270 Ace 4 12 Doppi falli 3 6 Prima di servizio 61/93 (66%) 66/103 (64%) Punti vinti sulla prima 38/61 (62%) 47/66 (71%) Punti vinti sulla seconda 20/32 (63%) 19/37 (51%) Palle break salvate 2/5 (40%) 4/7 (57%) Giochi di servizio giocati 15 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 139 155 Punti vinti su prima di servizio 19/66 (29%) 23/61 (38%) Punti vinti su seconda di servizio 18/37 (49%) 12/32 (38%) Palle break convertite 3/7 (43%) 3/5 (60%) Giochi di risposta giocati 16 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 3/6 (50%) 16/19 (84%) Vincenti 26 38 Errori non forzati 28 44 Punti vinti al servizio 58/93 (62%) 66/103 (64%) Punti vinti in risposta 37/103 (36%) 35/93 (38%) Totale punti vinti 95/196 (48%) 101/196 (52%)





Marco Rossi