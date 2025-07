Darren Cahill resta nel team Sinner anche per il 2026: la coppia continua, con qualche novità

Darren Cahill continuerà a far parte del team di Jannik Sinner anche per la stagione 2026. Dopo settimane di voci e incertezze sul futuro della collaborazione tra il coach australiano e il campione altoatesino, arriva dalla stampa italiana una conferma che farà felici i tifosi italiani.

La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, che ha svelato come, nonostante le dichiarazioni fatte durante l’ultimo Australian Open – dove era stato lasciato intendere che questa sarebbe stata la loro ultima stagione insieme – i piani siano cambiati come cita il giornale: “Resterà, ovviamente. La coppia non si separerà, anche se Cahill viaggerà di meno (su sua richiesta) e Vagnozzi avrà bisogno di un aiuto in più. Ma a Melbourne, il prossimo gennaio, sarà come se nulla fosse cambiato”.

La presenza di Darren Cahill, figura chiave nei recenti successi di Sinner, è considerata fondamentale sia dal giocatore che dall’altro allenatore Simone Vagnozzi. Il coach australiano, noto per la sua esperienza e la sua capacità di gestire grandi campioni, continuerà a lavorare al fianco del numero uno del mondo, anche se in futuro potrebbe essere meno presente durante le trasferte per esigenze personali.

Il team di Sinner, quindi, non si smantella: si adatterà solo alle nuove esigenze logistiche e familiari di Cahill, con Vagnozzi sempre più centrale nella gestione quotidiana e una collaborazione che punta a mantenere Sinner ai vertici del tennis mondiale.





Marco Rossi