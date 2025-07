ATP 250 Gstaad, Bastad e Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Luciano Darderi ai quarti a Bastad

Luciano Darderi vola ai quarti di finale all’ATP 250 di Bastad grazie a una prova di forza contro lo svedese Elias Ymer, superato con un netto 6-2 6-2. L’italo-argentino ha dominato la sfida fin dai primi scambi, imponendo il suo ritmo sia al servizio che in risposta e concedendo pochissimo all’avversario.

Dopo un avvio equilibrato, Darderi ha subito preso il controllo del match, strappando il servizio a Ymer già nel terzo gioco e confermando la sua superiorità in tutte le fasi del gioco. Con un dritto incisivo e grande solidità mentale, ha chiuso il primo set per 6-2 e non ha lasciato scampo allo svedese nemmeno nella seconda frazione, dove ha continuato a spingere senza lasciare spiragli.

Un successo netto che vale i quarti di finale, dove Luciano Darderi affronterà ora il vincente del match tra il norvegese Budkov Kjaer, in tabellone grazie alle qualificazioni, e l’argentino Sebastian Baez, quarta testa di serie. Il sogno di un grande risultato in Svezia continua per l’azzurro, che ha confermato anche oggi di attraversare un buon momento di forma.

ATP 250 Bastad (Svezia), 1°-2° Turno, terra battuta

ATP Bastad Filip Misolic Filip Misolic 6 3 7 Elmer Moller Elmer Moller 3 6 5 Vincitore: Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Moller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Moller 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 E. Moller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 2-2 → 2-3 E. Moller 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Moller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Misolic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Moller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Moller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Misolic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 E. Moller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 2-0 → 3-0 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Filip Misolicvs Elmer Moller

Mikael Ymer vs Botic van de Zandschulp



ATP Bastad Mikael Ymer Mikael Ymer 4 1 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Andrea Pellegrino vs Tallon Griekspoor



ATP Bastad Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 3 Tallon Griekspoor [2] Tallon Griekspoor [2] 4 7 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* ace 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Elias Ymer vs Luciano Darderi



ATP Bastad Elias Ymer Elias Ymer 2 2 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-4 → 1-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 0-3 → 0-4 E. Ymer 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sebastian Baez vs Nicolai Budkov Kjaer



ATP Bastad Sebastian Baez [4] Sebastian Baez [4] 0 3 6 3 Nicolai Budkov Kjaer • Nicolai Budkov Kjaer 30 6 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 3-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Baez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Baez 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Baez 15-0 15-15 15-40 30-40 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 11:00

Tomas Barrios Vera vs Mariano Navone



ATP Bastad Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera 5 5 Mariano Navone Mariano Navone 7 7 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Cristian Garin



ATP Bastad Camilo Ugo Carabelli [5] Camilo Ugo Carabelli [5] 6 6 Cristian Garin Cristian Garin 4 4 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Theo Arribage / Tomas Barrios Vera vs Romain Arneodo / Manuel Guinard



ATP Bastad Theo Arribage / Tomas Barrios Vera Theo Arribage / Tomas Barrios Vera 6 6 Romain Arneodo / Manuel Guinard [2] Romain Arneodo / Manuel Guinard [2] 4 4 Vincitore: Arribage / Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Arneodo / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Arribage / Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-4 → 6-4 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 T. Arribage / Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 T. Arribage / Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 T. Arribage / Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 T. Arribage / Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Arneodo / Guinard 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Vit Kopriva vs Jesper de Jong



ATP Bastad Vit Kopriva [8] Vit Kopriva [8] 6 5 Jesper de Jong Jesper de Jong 7 7 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. de Jong 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 V. Kopriva 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. de Jong 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. de Jong 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. de Jong 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs George Goldhoff / Gregoire Jacq



ATP Bastad Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 7 7 George Goldhoff / Gregoire Jacq George Goldhoff / Gregoire Jacq 5 5 Vincitore: Kirkov / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 G. Goldhoff / Jacq 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Goldhoff / Jacq 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Goldhoff / Jacq 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 G. Goldhoff / Jacq 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Goldhoff / Jacq 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-0 → 1-1 G. Goldhoff / Jacq 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 G. Goldhoff / Jacq 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Goldhoff / Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Goldhoff / Jacq 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Goldhoff / Jacq 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Goldhoff / Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Goldhoff / Jacq 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – 2° Turno, terra battuta

ATP Gstaad Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 5 1 Ignacio Buse Ignacio Buse 1 7 6 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-6 → 5-7 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 I. Buse 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 I. Buse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Buse 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Buse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzakvs Ignacio Buse

Patrick Zahraj vs Roman Andres Burruchaga



ATP Gstaad Patrick Zahraj Patrick Zahraj 6 4 1 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 4 6 6 Vincitore: Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Zahraj 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Zahraj 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Zahraj 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Zahraj 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 P. Zahraj 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Zahraj 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Zahraj 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 P. Zahraj 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-0 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Zahraj 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 P. Zahraj 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Zahraj 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Zahraj 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Zahraj 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Dominic Stricker (Non prima 15:00)



ATP Gstaad Casper Ruud [1] Casper Ruud [1] 7 7 Dominic Stricker Dominic Stricker 5 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Stricker 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 D. Stricker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Stricker 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 D. Stricker 15-40 15-0 30-0 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Juan Manuel Cerundolo vs David Goffin (Non prima 17:30)



ATP Gstaad Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 0 5 2 David Goffin [6] • David Goffin [6] 40 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Goffin 15-0 40-0 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-6 → 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 10:30

Petr Nouza / Patrik Rikl vs Matwe Middelkoop / Jean-Julien Rojer



ATP Gstaad Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 7 6 9 Matwe Middelkoop / Jean-Julien Rojer Matwe Middelkoop / Jean-Julien Rojer 6 7 11 Vincitore: Middelkoop / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 P. Nouza / Rikl 0-1 0-2 0-3 1-3 ace 1-4 1-5 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 ace 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Middelkoop / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Middelkoop / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Middelkoop / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Middelkoop / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Middelkoop / Rojer 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 40-40 1-1 → 1-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Middelkoop / Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Middelkoop / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Middelkoop / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Middelkoop / Rojer 0-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 P. Nouza / Rikl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Middelkoop / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Nouza / Rikl 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Middelkoop / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Middelkoop / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Nouza / Rikl 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios



ATP Gstaad Constantin Frantzen / Robin Haase [4] Constantin Frantzen / Robin Haase [4] 4 6 10 Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios 6 3 8 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Frantzen / Haase 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 df 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 ace 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 P. Matuszewski / Christopher Romios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 P. Matuszewski / Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Nicolas Barrientos / Miguel Reyes-Varela vs Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth



ATP Gstaad Nicolas Barrientos / Miguel Reyes-Varela Nicolas Barrientos / Miguel Reyes-Varela 5 3 Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth 7 6 Vincitore: Kadhe / Prashanth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 N. Barrientos / Reyes-Varela 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 4-2 → 5-2 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Barrientos / Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Barrientos / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 N. Barrientos / Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marcelo Demoliner / Skander Mansouri vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Gstaad Marcelo Demoliner / Skander Mansouri Marcelo Demoliner / Skander Mansouri 2 4 Jakob Schnaitter / Mark Wallner [2] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [2] 6 6 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Demoliner / Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Demoliner / Mansouri 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Demoliner / Mansouri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 M. Demoliner / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Demoliner / Mansouri 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Demoliner / Mansouri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Demoliner / Mansouri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Demoliner / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Demoliner / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

ATP 250 Los Cabos (Messico) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Govind Nandavs Denis Shapovalov

Andrey Rublev vs Alex Hernandez



Il match deve ancora iniziare

James Duckworth vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 03:00

Quentin Halys vs Juan Pablo Ficovich



Il match deve ancora iniziare

Luis Carlos Alvarez vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Jamie Cerretani / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 03:00

Emilio Nava vs Yunchaokete Bu



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

Adam Walton vs Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 03:00

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Robert Cash / JJ Tracy



Il match deve ancora iniziare

Manuel Sanchez / Bernard Tomic vs Hans Hach Verdugo / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare