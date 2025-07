Trofeo Ma-Bo 2025 al Nord Tennis: Il resoconto di giornata

Subito spettacolo sui campi del Nord Tennis Master Club di Torino per la 15esima edizione del Ma-Bo, internazionale femminile che fa parte del circuito ITF. Incrementato a 30.000 $ il montepremi complessivo, ieri ha messo in campo i match di 1° turno del tabellone di qualificazione, che si concluderà oggi promuovendo otto giocatrici nel main draw.

Tra le note tecniche e in parte di colore da segnalare i successi delle sorelle Rizzetto, monferrine doc che si sono susseguite sul campo T dell’impianto torinese. La prima a vincere è stata Emma, classe 2004, tesserata per l’US Tennis Beinasco. La piemontese ha fermato con lo score di 6-0 6-4 la cinese Yanni Liu, numero 9 del draw iniziale. Match agevole nella parte iniziale che si è in parte complicato nella seconda frazione quando la giocatrice cinese ha provato a tornare in gara. Brava la valenzana a impedirglielo giocando bene i punti decisivi. Poi è toccato alla sorella Greta, portacolori della Canottieri Casale ormai da diverse stagioni. Ancora under 18 ha giocato e vinto di potenza contro la moldava Anghelina Mocanu. La partita ha rispecchiato nell’andamento quella della sorella. Nel primo set Greta ha fatto la differenza con il tennis potente e aggressivo di cui dispone. Nel secondo la sua avversaria di giornata ha limitato gli errori gratuiti e ha cercato di impensierirla, rimanendole attaccata nello score. Decisivo l’ottavo game, vinto dalla Rizzetto anche se in lotta con la Mocanu. Così il successivo che ha sigillato l’incontro sul 6-0 6-3. Domani Emma troverà sulla sua strada Noemi Basiletti, numero 1 delle qualificazioni, mentre Greta darà vita a un derby valenzano contro Enola Chiesa, autrice della vittoria lottata e in rimonta contro la bosniaca Hena Cehajic. Enola, numero 2 delle qualificazioni, è stata brava a risalire nel match tie-break dal 5-7 al 10-7 infilando la sequenza di cinque punti consecutivi e facendo così valere la sua miglior classifica di attuale 788 WTA. Il derby azzurro tra le torinesi Emma Ottavia Ghirardato e Maria Gaia Meneguzzo, wild card di casa, è andato alla prima, con lo score di 6-2 6-0: “Ci conosciamo da quando siamo piccole – ha detto al termine la Ghirardato – ed è sempre stata un’avversaria ostica. Ho cercato di rimanere calma e concentrata su tutti i punti, costruendo le azioni e aggredendo nei momenti giusti, come amo fare per conquistare i quindici.

Nell’ultimo periodo ho giocato degli ITF in Turchia ma qui le condizioni sono completamente differenti. Scendere in campo in Italia e a Torino ha un valore aggiunto”. Impegnata negli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, Emma Ghirardato è reduce dal primo anno di esperienza presso la University of Maryland Washington dc. Oggi troverà la slovena Milic che ieri ha fermato la cinese Ma in due set. Intanto è stato compilato il main draw, guidato dalla croata Ciric Bagaric e dalla brasiliana Ce, impegnata negli allenamenti alla Sisport Torino con il team Iozzo – Gatto Monticone. In attesa dell’esito delle qualificazioni sono ben 11 le azzurre al via, alcune già più volte tra le protagoniste al Nord Tennis. E’ il caso della laziale, da molti anni tesserata per l’US Tennis Beinasco, Federica Di Sarra. Da seguire con interesse anche la torinese Jessica Bertoldo, portacolori del Villafortetennis di San Salvatore Monferrato, quest’anno alla miglior stagione di carriera ed attuale numero 621 WTA. Tra le ultime a qualificarsi oggi per il turno decisivo delle qualificazioni da segnalare un’altra piemontese, Gaia Maduzzi, che si è imposta in due set sulla connazionale Lisa Peer. Promosse anche Eleonora Alvisi, Giulia Paterno, Anastasia Bertacchi e Ginevra Parentini.