Djokovic rassicura: “Tornerò presto, punto tutto sullo US Open”

Dopo la sconfitta subita da Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon 2025, Novak Djokovic si è presentato in conferenza stampa rispondendo poi a diverse domande dei media serbi, rilasciando dichiarazioni importanti raccolte da Sasa Ozmo.

Il campione serbo ha spiegato di non aver mai pensato al ritiro prima del match: “Non mi sono mai posto il dubbio di non scendere in campo, pensavo che con un gioco più statico avrei potuto competere. In effetti, nei primi sei giochi mi sentivo bene. Poi, però, in uno spostamento veloce verso destra ho avvertito un peggioramento della situazione”, ha raccontato Djokovic, alludendo ai noti problemi fisici che lo hanno limitato.

Riguardo ai tempi di recupero e alle prospettive per la stagione estiva, Nole ha rassicurato i suoi tifosi: “Questa lesione non mi terrà lontano dai campi troppo a lungo. Sfortunatamente ho già avuto problemi simili di recente e sono riuscito a recuperare velocemente. Credo di poter arrivare allo US Open in buone condizioni e giocare al massimo livello”, ha dichiarato il serbo.





Marco Rossi