Jannik Sinner, tra i giganti: quarta finale Slam consecutiva

Ci sono numeri che raccontano molto più di qualsiasi aggettivo. Quello che sta facendo Jannik Sinner nel 2025 è semplicemente storico e conferma la sua grandezza come tennista destinato a lasciare un segno indelebile nel nostro sport. L’azzurro ha infatti raggiunto la sua quarta finale consecutiva in tornei del Grande Slam, traguardo che – nella cosiddetta Era Open – era riuscito solo a cinque autentiche leggende: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andre Agassi e Rod Laver.

Questa striscia di risultati piazza Sinner, appena 23 anni, in una compagnia da sogno:

Tennisti capaci di raggiungere almeno 4 finali consecutive nei tornei dello Slam, Era Open

* 🇨🇭 Roger Federer (10 finali consecutive)

* 🇷🇸 Novak Djokovic (6)

* 🇪🇸 Rafael Nadal (5)

* 🇺🇸 Andre Agassi (4)

* 🇦🇺 Rod Laver (4)

* 🇮🇹 Jannik Sinner (4)

Se il dato di Sinner fa rumore, quello di Federer è quasi irreale: il campione svizzero è riuscito a disputare 10 finali consecutive tra Wimbledon 2005 e US Open 2007, stabilendo un record forse irripetibile. Ma anche Djokovic, Nadal, Agassi e Laver sono passati alla storia per la capacità di reggere la pressione ai massimi livelli su tutte le superfici, stagione dopo stagione.

Ora, tra questi giganti, c’è anche Jannik Sinner. Una presenza che testimonia non solo la sua continuità di rendimento ma anche una maturità mentale e tecnica fuori dal comune.





Marco Rossi