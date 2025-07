Fognini: “Mi ritiro dal tennis professionistico”

“Sono pronto a dire arrivederci al tennis. È stata una settimana piena di emozioni e sono contento che la mia ultima partita sia stata quella contro Alcaraz. È il modo migliore per salutare. Era qualcosa che avevo già in testa da tempo, e ne abbiamo parlato con la mia famiglia. Non ho avuto molto tempo per riflettere. Credo che questo sia il modo migliore per dire addio”. Queste le parole di Fabio Fognini nel corso di una press conference convocata oggi a Wimbledon nella quale ha annunciato il ritiro immediato dal tennis giocato.

“Gli ultimi anni della mia carriera sono stati difficili, ho sofferto tanto ma ho sempre cercato di fare il massimo di quel che potevo. Adesso è arrivato il momento di essere onesto, in primis con me stesso. Non sempre sono stato così positivo, ma ora devo congratularmi con me stesso” continua Fabio. “Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare a cose nelle quali non voglio più essere. È stata una sfida finora. Ho avuto dei cali nel ranking. Sicuramente amo questo sport e la mia motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita e continuerà a farlo. Fin da bambino. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, tutto questo è qualcosa di speciale. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”.

“Non è facile dire addio a questo sport. Ho avuto la possibilità di pensare, ho giocato nell’era migliore, con i più grandi di sempre. Sono stato fortunato a vivere in questo periodo. Due giorni fa ho preso la mia decisione. Non ho parlato molto della cosa, il tennis è sempre stato il mio lavoro. Il mio sogno sarebbe stato finire l’anno prossimo a Monte Carlo, ho vinto quel torneo e sarebbe stato bello portare lì tutta la famiglia, visto che vivo anche molto vicino. La vita è così, fa parte della vita. Sono felice di dire addio al tennis a Wimbledon. Ho fatto del mio meglio, non è stato sempre semplice… Potrei spendere tante parole su questo, sulle emozioni degli ultimi 10 giorni, non ho dormito bene…”

“Non parteciperò ad altri tornei” quindi conferma il ritiro con effetto immediato.

“La notte prima di aver giocato contro Carlos ho dormito poco… pensavo a divertirmi e giocare il miglior tennis possibile. Tutto era perfetto per portarmi a questa decisione. Ho sofferto tanto per gli infortuni degli ultimi anni, e recuperare diventa sempre più difficile, per questo la decisione è la migliore che possa prendere. Dopo aver giocato sul campo più bello del mondo, lo terrò sempre per me”.

“Se ho dato tutto? Mi avevo conosciuto, ci siamo scontrati… Una piccola parte di questo percorso e del rapporto con la stampa, se potessi tornare indietro, lo farei diverso. Ad oggi, questo mi ha giocato contro. Potevo fare di più, ma anche grazie a voi. Quella barriera che c’è stata e che a volte ho creato io per difendere la mia sensibilità… arrivare a questo stage a 38, vedendo le cose in modo più chiaro, forse ho qualche piccola recriminazione. È stata una settimana nella quale ho fatto fatica. Avevo la testa occupata in altro, ho fatto il papà a tempo pieno. Non sono riuscito a sedermi col bicchiere di vino e pensare come avevo detto lunedì. Non è semplice, ho fatto questo lavoro per 20 anni e non so fare altro. Non potevo chiedere un’uscita migliore perché stavo giocando male, non c’erano risultati e c’erano infortuni, con poche partite giocate e una discesa in classifica. La vita è un cerchio che si chiude. Ci vuole coraggio per dire basta. Non volevo arrivare a dirlo per colpa del mio corpo che non ce la fa più. Si è creata una bellissima cornice per la voglia di farcela. Non sono mai riuscito a vivere un’altra partita così intensamente in vita mia. Il modo in cui sono uscito dal centrale e sono arrivato negli spogliatoi con tutti che mi applaudivano… sono cose che valgono tutto, più di qualsiasi tornei vinto. Le mie migliori? Con Alcaraz, in Davis contro Murray, contro Nadal rimontando due set a New York“.

“Il mio futuro? Seguirò Flavio che è della nostra agenzia. Non so dire oggi che cosa farò. Voglio godermi l’estate con la famiglia e vedremo che cosa verrà. Sono felice, ho vissuto dei momenti indescrivibili. Il tennis mi ha dato tutto, sono emozionato, è bello uscire così. Sono sempre stato un ragazzo sensibile e ribelle, che cercava di mettercela tutta, spero di essere ricorda per questo e non per qualche racchetta rotta che fa parte del gioco”.

“Un consiglio per un giovane? Serve tanta dedizione, sacrificio, senza sacrificio non si va da nessuna parte. Serve tanta pazienza… può sembrare strano che lo dica io, ma diventare un Pro è tutt’altro che facile. Devo ringraziare chi ha creduto in me, dai maestri che mi hanno insegnato fin da piccolo. Ho sempre detto quel che pensavo e a volte ho sbagliato. Si fa un percorso, ho fatto più salite che discese… Alla mia epoca fare la seconda settimana di uno Slam era molto difficile.. Non sono mai riuscito a fare un grande risultato in uno Slam. Oggi comincia una nuova vita, fuori dal campo. Sono pronto a dare i miei consigli a chi mi vorrà ascoltare”.

“È stata una bellissima corsa, 20 anni nel tour, ho avuto la fortuna di giocare con i più forti della storia, e di giocare con i due più forti del futuro e di giocare una partita nel modo in cui sono stato capace… È stato tutto bello. Mi mancherà la competizione, essendo io uno molto competitivo mi mancherà… Non mi mancherà la routine del lavoro. Sono entrato nel tour in punta di piedi e ne esco con una sconfitte che è come una vittoria, contro uno dei più forti nella storia”.

Fognini si ritira a 38 anni, con 9 titoli in carriera tra i quali spicca il bellissimo successo a Monte Carlo 2019 e un best ranking di n.9 toccato il 15 luglio 2019. A livello ATP vanta un record di 426 vittorie e 396 sconfitte. A lui sono legati alcuni dei momenti più belli vissuti dal tennis italiano al maschile negli ultimi anni, e decisivo è stato il suo contributo in Coppa Davis per riportare il team azzurro nel girone mondiale. Avremo tempo per ricordare e celebrare della carriera, talento e diversità di Fabio Fognini.

Marco Mazzoni