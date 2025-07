Wimbledon Junior: la sconfitta di Cruz Hewitt e il “cobra” che fa il giro del web

Si parla da tempo del talento di Cruz Hewitt, figlio dell’ex numero 1 del mondo Lleyton Hewitt, e le aspettative attorno a lui sono cresciute con il passare degli anni. Ora, a 16 anni, Cruz inizia a farsi vedere con una certa regolarità nel circuito Junior, dove l’attenzione mediatica non manca mai quando il suo cognome compare nei tabelloni dei tornei più importanti.

Questa settimana a Wimbledon, però, l’avventura del giovane australiano si è fermata piuttosto presto: eliminato al secondo turno dal finlandese Oskari Paldanius con un netto 6-3 6-0. Un risultato che conferma come il salto tra i grandi tornei Junior sia tutt’altro che semplice, anche per chi porta sulle spalle un’eredità importante.

Ma a far notizia non è stata solo la sconfitta, quanto piuttosto il modo in cui Paldanius ha celebrato il successo: il finlandese ha infatti imitato il celebre “cobra” di Lleyton Hewitt, il gesto diventato marchio di fabbrica del campione australiano. La scena, subito ripresa e condivisa sui social, è diventata virale e ha fatto sorridere (o forse arrossire) sia Cruz che papà Lleyton, presenti sugli spalti. Un siparietto curioso che racconta come, anche tra i più giovani, Wimbledon sappia sempre regalare storie e piccoli “rituali” che entrano nella memoria del torneo.





Marco Rossi