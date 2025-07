Djokovic rimonta e vola ai quarti di Wimbledon: battuto De Miñaur dopo una grande battaglia. Ora la sfida con Flavio Cobolli (Video)

Novak Djokovic continua a scrivere pagine leggendarie a Wimbledon. Il serbo, protagonista di un’altra grande rimonta, si è imposto in quattro set sull’australiano Álex de Miñaur (1-6 6-4 6-4 6-4) dopo una sfida spettacolare, ricca di colpi di scena, sofferenza e momenti di altissima qualità.

Il match, attesissimo per lo scontro di stili e di personalità tra due dei migliori atleti del circuito, ha rispettato tutte le aspettative e forse le ha anche superate, regalando al pubblico di Church Road uno spettacolo intenso. Il primo set ha visto Djokovic in grande difficoltà, totalmente condizionato dal vento e incapace di trovare il ritmo giusto contro un De Miñaur aggressivo, rapidissimo e capace di togliere tempo e punti di riferimento al suo rivale. Il 6-1 per l’australiano ha lasciato tutti sorpresi e ha fatto pensare a una possibile impresa.

Ma proprio nei momenti di maggiore difficoltà, Djokovic sa trasformarsi. Nel secondo set, infatti, il serbo ha cambiato atteggiamento, accettando la sofferenza e la necessità di lavorare punto dopo punto. I game si sono fatti più lunghi, il livello mentale si è alzato e l’esperienza di Nole è uscita alla distanza. Pur senza esprimere il suo miglior tennis, ha saputo sfruttare qualche incertezza di De Miñaur e si è portato a casa il parziale con cinismo e tenacia.

Lo stesso copione si è ripetuto nel terzo set, dove l’australiano ha provato più volte a scappare avanti, salvo poi vedersi sempre rimontato da un Djokovic straordinario nella gestione dei momenti cruciali. Proprio nel momento in cui De Miñaur sembrava poter mettere la freccia, il serbo ha alzato il livello, variando angoli, traiettorie e velocità, trovando il break decisivo e mettendo una pesante ipoteca sul match.

Nel quarto set, però, la battaglia si è riaccesa: Djokovic è partito lento, ha subito un break ed è andato sotto 1-4, dando l’impressione di poter subire un contraccolpo fisico e mentale. Ma ancora una volta, il sette volte campione di Wimbledon ha saputo uscire dal tunnel, salvando palle break in momenti delicatissimi e inanellando cinque giochi consecutivi per chiudere set e partita con un’altra rimonta da campione.

Esperienza, intelligenza tattica e quel “qualcosa in più” che solo i grandi campioni hanno: così Djokovic si regala l’ennesimo quarto di finale ai Championships, dimostrando ancora una volta perché a Wimbledon non si può mai dare per sconfitto il Re.

Ai quarti di finale affronterà il nostro Flavio Cobolli.