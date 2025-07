Wimbledon, capolavoro Cobolli: eliminato Marin Cilic in quattro set, è nei quarti di finale Slam

Una vittoria che vale oro, anzi erba. Flavio Cobolli scrive la pagina più importante della sua giovane carriera centrando i quarti di finale di uno Slam per la prima volta. Lo fa nel tempio del tennis, a Wimbledon, battendo con grande autorità un nome pesante come Marin Cilic ex numero 3 del mondo e campione degli US Open 2014, con il punteggio di 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3). Una partita durissima, piena di trappole e ribaltamenti, in cui il romano ha saputo alternare momenti di grande lucidità a fasi in cui ha dovuto aggrapparsi al carattere. Dopo due set giocati in modo impeccabile, Flavio ha ceduto il terzo al tie-break e si è ritrovato anche sotto di un break nel quarto, ma non ha mollato. Anzi, ha reagito da vero giocatore, da atleta in piena crescita, trovando la forza di controbreakkare, tenere i nervi saldi e chiudere con autorità nel tie-break finale.

Solidità, intelligenza, coraggio: il repertorio completo. Flavio ha giocato con grande qualità nei momenti chiave, dimostrando di saper gestire un match lungo e nervoso contro un avversario esperto, che con il suo servizio e la potenza da fondo resta temibile su ogni superficie. La chiave? La capacità di leggere il servizio del croato, lavorare punto dopo punto e alzare il livello nelle fasi decisive, soprattutto in risposta. Cobolli ha saputo interpretare al meglio anche l’evoluzione tattica del match. Se nei primi due set ha comandato con variazioni, palle corte e accelerazioni improvvise, nel quarto ha saputo resistere all’assalto di Cilic, che aveva alzato i giri del motore. La gestione dei tie-break – punto debole in altri momenti della sua carriera – oggi è stata perfetta: coraggio, mani ferme, idee chiare. Cobolli ha giocato un match intelligente e di spessore, impostando da subito un piano chiaro: neutralizzare il servizio del croato e prendersi il comando degli scambi ogni volta che riusciva a mettere in campo la risposta. Missione compiuta con lucidità e costanza. Ha saputo leggere la prima di Cilic col passare dei game, trovando sempre più anticipo in risposta e variando con colpi carichi di rotazione, back e palle corte, spesso più “da terra” che da erba, ma terribilmente efficaci.

Fisicamente perfetto, sempre ben centrato negli spostamenti, Flavio ha fatto muovere il 36enne croato con cambi di direzione, rallentamenti improvvisi e accelerazioni fulminanti. E ogni volta che si entrava nello scambio, era lui ad avere il pallino del gioco. I precedenti? Tutti sulla terra. Oggi la conferma anche sull’erba. I due si erano già incontrati due volte, con Cobolli vincitore in entrambi i casi ma sulla terra. Oggi Flavio ha dimostrato di potersi adattare a tutti i contesti, sfruttando al meglio un’erba non rapidissima e sempre più simile a una hard court rallentata. Un tennis di testa e di braccio, con pochissime sbavature anche nei momenti più delicati.

I primi due set. L’equilibrio si spezza al momento giusto. Nel primo set Cobolli parte attento e centrato. Aspetta il momento giusto, legge meglio il servizio del croato e strappa il break sul 2-2. La gestione è da veterano: solidità al servizio, pochissimi rischi e 6-4 in tasca. Il secondo parziale è più tattico, con Cilic che prova ad accorciare gli scambi e giocare più dentro il campo. Ma è sempre Flavio a dettare i ritmi. Altro break conquistato con merito e secondo set archiviato con un altro 6-4. Nel terzo set il croato torna a servire a percentuali altissime e alza il livello anche da fondo campo. L’equilibrio è totale, e nel tie-break un paio di errori di Flavio risultano fatali. Cilic rientra nel match, prende fiducia e si porta avanti anche nel quarto. Ma nel momento di massima difficoltà, sotto di un break, Cobolli ritrova profondità, forza mentale e fiducia. Strappa il servizio al croato, si garantisce il tie-break e lo gioca con autorità: tre minibreak, dritti vincenti e la chiusura con un errore in rete del croato. Dopo 3 ore e 25 minuti, l’urlo liberatorio e l’abbraccio con la famiglia e gli amici presenti in tribuna.

Cilic, un grande avversario. Non va dimenticato il valore dell’avversario. Marin Cilic, oggi 36enne, è uno dei pochi tennisti capaci di vincere uno Slam nell’era dei Big Three. Campione agli US Open 2014, ex numero 3 del mondo, finalista a Wimbledon e Melbourne, vincitore di 21 titoli ATP e colonna portante della Croazia campione di Coppa Davis nel 2018, Cilic ha onorato Wimbledon con l’ennesima battaglia della sua carriera. Ma oggi il tennis ha parlato la lingua della nuova generazione, e Cobolli è stato interprete perfetto del cambiamento.

Flavio: “Un sogno che si realizza”

“Ho sempre sognato di essere qui e giocare questo torneo, ma non avrei mai immaginato di arrivare così avanti. Ho iniziato a giocare a tennis per arrivare a partite come questa. Avere qui la mia famiglia e i miei migliori amici lo rende tutto ancora più speciale. Marin è una leggenda, sono stanco ma felice. Ora mi riposo, poi penserò alla prossima battaglia.”

Oggi il tennis ha parlato una lingua diversa: quella della nuova generazione. Flavio Cobolli è nei quarti di finale di Wimbledon. Una frase che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata fantascienza, oggi è realtà. Ad attenderlo ci sarà il vincente del match tra Alex De Minaur e Novak Djokovic. Sulla carta due montagne, ma Cobolli ha già dimostrato di saper scalare le vette. Comunque vada, il suo Wimbledon è già un trionfo personale. Ma il torneo, forse, è ancora tutto da scrivere.

La cronaca

1. set – Cilic vince il sorteggio e sceglie di servire. Seconda in kick al centro 15-0. Ancora una seconda, risposta fuori 30-0. Di nuovo risposta in rete 40-0. Ace 1-0. Cobolli avrebbe potuto rispondere meglio sulle tre seconde del croato. Si gioca sul servizio di Flavio che domina lo scambio. Gioco a zero 1-1. Cobolli mette la risposta in campo 0-15. Ace del croato 30-15. Fuori il dritto di Cilic 30 pari. Terzo ace per il nativo di Medjugore 40-30. Si scambia Cobolli spinge col rovescio. Parità. Dritto in rete, palla break. Servizio vincente. Parità. Chiude a rete il croato 2-1. Risponde bene Cilic, 0-15. Due buone prime 40-15. Ace. Cobolli tiene il servizio 2-2. Flavio risponde al servizio di Cilic 30 pari. Dritto vincente del romano e seconda palla break. Brutto errore di rovescio., la palla si ferma per il vento. Parità. Grande risposta ed arriva la terza palla break. Sbaglia di rovescio il croato, arriva il break 2-3. Si muove perfettamente sull’erba Flavio 40-0. Break confermato 4-2. Tre prime e Cilic resta attaccato 3-4. Turno di servizio comodo per Cobolli, 5-3. Cilic per restare nel set. La prima di Cilic non perdona 4-5. Cobolli al servizio per il set. Primo quindici per l’azzurro. Solido al servizio Flavio, tre set-point. Serve and volley per chiudere la prima frazione 6-4.

2. set – Ancora Cilic al servizio. A rete il croato, lob perfetto di Flavio 0-15. Serve al centro Cilic 30-15. Ace, l’attuale n.83 del ranking tiene il servizio 1-0. Ottimo dritto del croato 0-15. Prima vincente 15 pari. Sbaglia l a palla corta Flavio 30 pari. Si difende bene Cilic arriva la prima palla break. Scambio intenso, sbaglia per primo il croato. Parità. Cobolli forza Cilic all’errore, vantaggio Italia. Ottima seconda gioco delicato 1-1. Serve alla perfezione Cilic 2-1. Perfetto Flavio che tiene il servizio, chiudendo con il serve and volley. Risponde bene Flavio 15 pari. Esce il rovescio del croato. Importante rispondere in campo. Prima a uscire 30 pari. Questa volta Cilic trova la riga con il dritto 40-30. Tiene il servizio Cilic 3-2. Flavio controlla il gioco, splendida palla corta. Seve and stop volley spettacolare. Gioco a zero 3-3. Buono il dritto di Cilic 15-0. Risposta in rete 30-0. Recupera da quaranta a zero Flavio. Parità. Rovescio in rete di Cilic, lento nello spostarsi. Palla break. Risposta profonda il croato lento nell’uscire dal servizio. Break 3-4. Servizio carico di Cobolli 30-0. Ancora una risposta fuori di Cilic, 40-0. Domina lo scambio Flavio, break confermato a zero 5-3. Cilic serve per restare nel set. Ace, smash di rimbalzo e gioco a zero per Cilic 4-5. Cobolli serve per il set. Parte bene Flavio, servizio vincente 15-0. Ace, 30.0, arrivano tre set point. Errore di rovescio sul primo 40-15. Ace e secondo set per Flavio 6-4.

3.set – Ancora Cilic al servizio. Gioco senza problemi 1-0. Va sotto Flavio 15-30 che sconta due risposte profonde del croato. Recupera Cobolli 30 pari. Smorzata perfetta che lascia di marmo Cilic. Rovescio lungolinea tiene la battuta Cobolli 1-1. Cilic impeccabile al servizio 2-1. Risponde meglio il croato 30 pari. Seconda ad uscire per Flavio 40-30. Brutto errore con il dritto. Parità. Ancora un’ottima seconda vantaggio Italia. Ancora una seconda ingiocabile Cobolli tiene il servizio 2-2. Quando a Cilic entra la prima l’ex n.3 del ranking diventa ingiocabile 3-2. Anche Flavio serve con autorità, e pennella una palla corta da urlo 40-0. Esce il lob del romano 40-30. Domina lo scambio Cilic. Parità. Fantastico Cobolli in difesa, vantaggio. Finalmente arriva la prima di servizio 3-3. Il croato è salito di livello e per ora senza pause al servizio 4-3. Grande game di Flavio che senza fare una piega si lascia dietro il doppio fallo inziale 4-4. Continua a macinare ace il croato, 5-4. Perfetto Flavio. Chiude a zero in meno di un minuto 5-5. Due risposte profonde Cilic in difficoltà 0-30. Errore gratuito di Flavio 15-30. Dritto vincente di Cilic 30 pari. Grande punto del croato 40-30. Ottimo dritto di Flavio. Parità. Servizio e dritto per Cilic. Ottimo Cobolli in recupero. Parità. Fuori il dritto di Flavio, vantaggio Cilic. Si guadagna il tie-break il croato 6-5. Sbaglia al volo Cobolli 15 pari. Contropiede di Cilic 15-30.Il croato è cresciuto. Ace di Cobolli 30 pari. Fuori il dritto di Flavio. Set-point per Cilic. Servizio vincente. Parità. Sbaglia la risposta il croato palla per il tie-break. Stecca Cobolli. Parità. Brutto errore di dritto. Set-point numero 2. Prima vincente. Parità. Palla corta in rete, set-point numero tre. Dritto in rete di Cilic. Parità. Entra la prima, vantaggio Cobolli. Servizio e dritto 6-6 tie-break.

Serve per primo Cilic. Dritto in rete 1-0 Cobolli. Sbaglia il dritto Flavio 1-1. Rovescio vincente 2-1 Cobolli. Brutto rovescio in back 2-2. Prima vincente di Cilic 2-3. Male Flavio 2-4. Fuori il dritto di Cilic 3-4. Fuori il dritto di Cilic dopo un super recupero di Cobolli 4-4. A rete Cilic, Cobolli insegue 4-5. Scambio durissimo, sbaglia Flavio 4-6, due set-point per il croato. Doppio fallo, terzo set Cilic 7-6.

4. set – Serve per primo Cobolli 15 pari. Cilic mobilissimo a rete 15-30. Il croato sta rispondendo molto bene. Tiene lo scambio Cobolli 30 pari. Servizio e dritto 1-0. Errore di Cilic 15 pari. Grande difesa di Flavio 15-30. Rovescio in rete del croato 15-40. Due palle break. Il nastro aiuta Cilic 30-40. Gratuito di rovescio di Flavio. Parità. Regala con il rovescio Cilic. Palla break. Gioca corto Cobolli. Parità. Passante fuori, vantaggio Cilic. Prima vincente 1-1. Confuso Cobolli tenta una palla corta improbabile 0-15. Ace. Quattro prime vincenti, non si gioca 2-1. Cilic è cresciuto. Servizio e dritto, scambi veloci. Il croato tiene il servizio 2-2. Leggero calo anche da fondo di Cobolli che non ha più il punch dei primi due set 15 pari. Sbaglia Cilic 30-15. Sbaglia al volo Flavio 30 pari. Seconda al corpo 40-30. Risponde profondo il croato parità. Regalo di Cilic vantaggio Cobolli. Gioca corto Flavio. Parità. Finalmente una buona prima Cobolli resta avanti 3-2. Inizia bene Flavio, Cilic risponde con una prima vincente 15 pari. Grande prima 30-15.Risponde male Flavio 40-15. Seconda, risposta vincente 40-30 Cilic tiene il servizio 3-3.. Ancora un nastro per Cilic 0-15. Doppio fallo il terzo del match 15-30. Esita Cobolli, due palle break. Back in rete 30-40. Prima vincente. Parità. Fucilata di dritto di Cilic, palla break. Attacco centrale, Cilic sbaglia un rigore. Parità. A rete Cilic palla break n.4. Rovescio in rete. Break il primo della partita per Cilic 3-4. Ace numero 15 per il croato. Aggressivo Flavio 15 pari. Ottimo attacco di Cobolli 30 pari. Risposta vincente 30-40. Palla del contro break. Rovescio vincente. Si rivede Flavio. Contro break 4-4. Parte bene Cobolli 30-0. Servizio vincente, ace, gioco a zero 5-4. Cilic al servizio per restare nel match. Prima vincente 15-0. Risposta in rete 30-0. Ace. Gioco a zero per il croato 5-5. Seconda debole Cilic ne approfitta 0-15. Sbaglia Cilic 15 pari. Riga di Cilic 15-30. Prima vincente 30 pari. Ottima prima del romano 40-30. Ace di seconda, Flavio si assicura il tie-break 6-5. Servizio e dritto 15-0 Cilic. Ace 30-0. Sbaglia a rete Cilic 30-15. Grande risposta 30 pari. Servizio al centro 40-30. Ace si va al tie-break 6-6.

Cobolli al servizio. Rovescio fuori 0-1. Prima vincente 2-0 Cilic. Sbaglia il dritto Cilic 2-1. Esce ancora il dritto del croato 2-2. Dritto sulla riga, Cobolli passa avanti 3-2. Si sposta Cobolli, ace di seconda 3-3. Sbaglia con il dritto Cilic 4-3 Cobolli. Prima vincente 5-3. Servizio e dritto 6-4 tre match-point. Dritto in rete Cobolli trionfa 7-6.

Enrico Milani

M. Cilic vs F. Cobolli



