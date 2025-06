Djokovic e Sinner, incrocio a Wimbledon tra i due grandi rivali: clima disteso ma il pensiero va subito a un possibile nuovo scontro. Si allena anche Lorenzo Musetti (Video)

L’atmosfera a Wimbledon si fa già elettrica, anche se il torneo prenderà il via solo lunedì 30 giugno. Tra i tanti campioni già presenti sui campi di allenamento dell’All England Club, ieri c’è stato un incontro che non è passato inosservato: Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono scambiati un rapido ma sentito abbraccio ad Aorangi Park, regalando un’immagine di rispetto e sportività tra i due grandi protagonisti del circuito.

Il serbo si sta preparando con attenzione e ieri ha palleggiato insieme a Stefanos Tsitsipas, ora allenato proprio da Goran Ivanisevic, ex coach di Djokovic. Sinner, invece, ha svolto una sessione intensa con Grigor Dimitrov, continuando la sua routine da numero 1 del mondo e mostrando grande concentrazione in vista dell’esordio.

Photo credits belong to Dan Istitene/Getty Images.



Nel frattempo, buone notizie anche da Lorenzo Musetti. L’azzurro, dopo i problemi fisici accusati a Parigi durante il Roland Garros, si è rivisto finalmente in campo ad allenarsi sui prati di Wimbledon. Musetti punta a ritrovare le migliori sensazioni in vista dell’esordio nello Slam londinese, determinato a voltare pagina dopo un periodo complicato a livello fisico dove ha saltato totalmente ogni partita ufficiale su erba.

L’incrocio tra Djokovic e Sinner non può che far tornare alla mente la recente semifinale del Roland Garros, vinta dall’altoatesino in tre set, un risultato che ha spostato ulteriormente l’inerzia nella loro rivalità: ora Jannik conduce 5-4 negli scontri diretti a livello ATP. Un testa a testa sempre più avvincente, che potrebbe scrivere un nuovo, attesissimo capitolo proprio a Wimbledon, magari con in palio qualcosa di ancora più grande.

Intanto, nell’attesa del sorteggio e del tabellone, le stelle del tennis si preparano per il terzo Slam stagionale: la sensazione è che tra Djokovic e Sinner, anche se si sono scambiati sorrisi e stima fuori dal campo, la tensione agonistica sia destinata ad alzarsi di nuovo, perché la loro rivalità ormai è uno dei motori del tennis mondiale come quella con Alcaraz. Non resta che attendere: sarà ancora Sinner-Djokovic a Wimbledon?





Marco Rossi