Alcaraz in “fuga”

“Un uomo solo al comando. La sua maglia è a righe orizzontali. Il suo nome è Carlos Alcaraz”. Mi scuseranno i puristi del ciclismo se ho rubato e manomesso l’iconico proclama col quale Mario Ferretti aprì il collegamento radio del Giro d’Italia 1949 per raccontare una delle imprese più grandiose di Fausto Coppi, la fuga vittoriosa nella tappa Cuneo – Pinerolo, traslandola al momento eccezionale di Alcaraz. Lo spagnolo ha appena vinto il titolo al Queen’s, arrivando dalla clamorosa (per come l’ha ottenuta) vittoria a Roland Garros e adattandosi come un fulmine all’erba, non senza qualche problema ma riuscendo a gestire ogni difficoltà e mettendo in riga uno dopo l’altro tutti gli avversari. Carlos dall’avvio della stagione su terra battuta è nettamente il più forte. È un’affermazione piuttosto “forte”, ma ben supportata da riscontri numerici e dal quel che ci racconta il campo dove, con talento smisurato, gioca colpi eccezionali ed è sempre più sostenuto anche da una maggiore tenuta mentale, sia nelle difficoltà che nella costanza di rendimento.

Alcaraz il più forte: oggi, in questo momento e fase stagionale, è così. Lo dicono numeri: quello al club della Regina è il suo quinto titolo stagionale, che rafforza una striscia positiva di 18 successi consecutivi e 27 partite vinte delle ultime 28 disputate. Inoltre nel 2025 il murciano ha portato a casa 42 partite, nessuno ha fatto meglio; nella Race to Turin comanda con ben 6240 punti, 2240 più del n.1 italiano, gli altri sono talmente lontani che sono oltre l’orizzonte…. “Sì, ma un certo Jannik non ha potuto giocare per tre mesi…” obietteranno in molti. Vero, ma non è certo colpa di Alcaraz, che le partite le ha giocate ed è andato a vincerle, anche contro Sinner sia a Roma che a Parigi, contro un tostissimo Musetti e via dicendo. Contro tutti da quando si è passati dal cemento al “rosso” e poi “verde”. In questo periodo, su queste due superfici, Carlos è avanti a tutti.

Non solo i numeri certificano il momento super (anzi superiore) di “Carlitos”. Quando il più giovane n.1 della storia moderna scende in campo è bellissimo vederlo inventare tennis, con giocate fuori dall’ordinario perché lui e quasi nessun altro hanno tale magia nel braccio. Abilità tecnica ma anche visione: puoi produrre quelle traiettorie e continue variazioni solo se vedi la palla prima, se hai un istinto superiore che ti permette di sentire il campo, la posizione tua e dell’avversario e trovare l’impatto adeguato a sorprendere, con vincenti stratosferici o difese che lo riportano in una posizione di vantaggio anche da situazioni disperate. Ma c’è di più, ed è questo che sta sostenendo come mai il tennis di Alcaraz e che “terrorizza” gli avversari. Carlos nei suoi primi e vincenti anni di carriera è stato un tennista che stra-vinceva o rischiava di perdere. La costanza di rendimento e tenuta non è mai stata nelle sue corde e nei suoi pensieri, tutto si risolveva in fiammate di talento e colpi eccezionali, strappi davvero degni del miglior Fausto Coppi che lo portavano a scappare via e diventare imprendibile. Momenti di gioco superiore che lo portavano al comando con un gap sufficiente a vincere, anche se poi arrivava un calo o disattenzione. Nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato, e non è affatto una buona notizia per i suoi avversari.

Anche nella scorsa settimana al Queen’s, Alcaraz non ha dato affatto la sensazione di essere al meglio, dominante, irreprensibile. Però… invece di invischiarsi e quindi perdersi in cali di attenzione o farsi divorare dalla tensione e quindi commettere valanghe di errori e rischiare di perdere la partita, ha tenuto molto meglio ed è riuscito a gestire passaggi non facili, avversari aggressivi, arrivare al successo. Nella finale contro Lehecka per esempio ha servito davvero come un treno. Non è il suo standard, molto spesso la prima di servizio gli ha portato punti importanti, ma c’è del nuovo perché quasi sempre all’interno dei match ha vissuto passaggi con poco aiuto dalla battuta e gli avversari ne hanno approfittato mettendolo alle corde. Anche contro Munar, non esattamente uno specialista della superficie più antica del gioco, Alcaraz mica ha giocato bene, ma… in qualche modo ha retto, ha sofferto senza perdersi più di tanto e alla fine la sua classe superiore l’ha portato a vincere. Se Carlos ha fatto un salto di qualità come tenuta e inizia a vincere “sporco”, non solo di prepotenza tecnica ed atletica, la faccenda per tutti gli altri del gruppo si fa nera nera... Non potremo mai dimenticare come ha sconfitto Sinner a Parigi. Ok, Jannik ha mancato i tre stramaledetti MP, ma… Carlos è stato lì, anche quando il nostro l’aveva soverchiato con una potenza e classe formidabili; anche quando aveva subito un clamoroso contro contro break nel quinto al momento cruciale. Charlie mica s’è perso, è rimasto nella partita con le gambe, il cuore e testa. E con quel braccio lì poi cosa vuoi dirgli…

Non è detto che Alcaraz sia diventato nettamente il più forte di tutti, Sinner incluso. Siamo appena passati su erba (dove Carlos ha un record di 29 vittorie e 3 sconfitte in carriera, roba serissima…!) dopo i mesi su terra battuta, e questa è la parte di stagione a lui più favorevole. Nessuno come lui abbina forza fisica, rotazione, gestione di ogni tipo di traiettoria e soluzioni, con mano da fenomeno e resistenza fisica. È il concentrato di condizioni che esalta il suo gioco. Da agosto si torna sul “duro” e così sarà sino a fine anno. Anzi, fino ad aprile 2026. Si tornerà a giocare un tennis dove la spinta, la progressione, l’intensità la fanno da padrone e il nostro Jannik, appena arrivato alla settimana n,55 da n.1 del mondo, ritroverà il suo territorio di caccia preferito. Vedremo se Alcaraz avrà la stessa costanza di gioco e soprattutto la capacità di reggere le fasi di “down” e cavarsela in qualche modo. Ci aspetta un’edizione di Wimbledon estremamente interessante dove Alcaraz sarà nettamente il favorito. Lo dicono i numeri, lo dice il campo: Carlos oggi su erba è il migliore. In questo momento è il più forte. Agli altri provare a batterlo. Alcaraz è in fuga, per riprenderlo e provare a batterlo allo sprint serve qualcosa di straordinario.

Marco Mazzoni