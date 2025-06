Challenger 50 Lima: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

🇵🇪 Challenger 50 Lima – Tabellone Principale – terra

[1] 🇨🇴 Nicolas Mejía vs 🇦🇷 Nicolás Kicker

🇨🇦 Alvin Nicholas Tudorica vs Qualifier

🇵🇪 Christopher Li [WC] vs 🇧🇴 Juan Carlos Prado Angelo

🇹🇭 Maximus Jones vs 🇦🇷 Renzo Olivo [7]

[3] 🇦🇷 Lautaro Midón vs 🇵🇪 Nicolás Baena [WC]

🇺🇾 Franco Roncadelli vs 🇧🇷 Pedro Boscardín Dias

🇦🇷 Luciano Emanuel Ambrogi vs 🇦🇷 Álex Barrena

Qualifier vs 🇦🇷 Juan Bautista Torres [6]

[8] 🇵🇪 Gonzalo Bueno vs 🇦🇷 Guido Iván Justo

🇦🇷 Hernán Casanova vs 🇦🇷 Mariano Kestelboim

🇦🇷 Gonzalo Villanueva vs 🇲🇽 Álex Hernández [ALT]

🇩🇴 Peter Bertran \[ALT] vs 🇧🇷 Matheus Pucinelli de Almeida [4]

[5] 🇦🇷 Genaro Alberto Olivieri vs 🇵🇪 Conner Huertas del Pino [WC]

Qualifier vs 🇯🇲 Blaise Bicknell [PR]

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs 🇧🇷 João Lucas Reis da Silva [2]

🇵🇪 Challenger 50 Lima – Tabellone Qualificazione – terra

[1] 🇦🇷 Juan Manuel La Serna vs 🇵🇪 Luis José Nakamine \[WC]

[7] 🇩🇪 John Sperle vs 🇵🇪 José Velasco \[WC]

[2] 🇺🇸 Dali Blanch vs 🇧🇷 Luis Britto \[ALT]

[10] 🇪🇸 Diego Barreto Sanchez vs 🇦🇷 Santiago De La Fuente

[3] 🇩🇪 Lucas Gerch vs 🇦🇷 Tadeo Meneo \[ALT]

[9] 🇧🇷 Pedro Rodrigues vs 🇵🇪 Diego Gómez \[WC]

[4] 🇦🇷 Lorenzo Joaquín Rodríguez vs 🇨🇴 Miguel Tobón \[JR]

[12] 🇧🇷 Mateo Barreiros Reyes vs 🇺🇾 Ignacio Carou \[ALT]

[5] 🇦🇷 Tomás Farjat vs 🇵🇪 Alessandro Rubini \[WC]

[8] 🇨🇴 Johan Alexander Rodríguez vs 🇨🇴 Juan Sebastián Gómez

[6] 🇺🇸 Bruno Kuzuhara vs 🇲🇽 Luis Carlos Álvarez

[11] 🇧🇷 Igor Giménez vs 🇦🇷 Bautista Vilicich

Cancha Central – ore 17:00

Santiago De La Fuente vs Diego Augusto Barreto Sanchez

Dali Blanch vs Luis Britto

Juan Manuel La Serna vs Luis Jose Nakamine

Jose Velasco vs John Sperle

Cancha 9 – ore 17:00

Bruno Kuzuhara vs Luis Carlos Alvarez

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Miguel Tobon

Tomas Farjat vs Alessandro Rubini

Diego Gomez vs Pedro Rodrigues

Cancha 11 – ore 17:00

Juan Sebastian Gomez vs Johan Alexander Rodriguez

Bautista Vilicich vs Igor Gimenez

Ignacio Carou vs Mateo Barreiros Reyes

Lucas Gerch vs Tadeo Meneo