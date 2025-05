Roland Garros – Bronzetti eliminata al primo turno: Alexandrova vince 6-3, 6-2

Lucia Bronzetti saluta il Roland Garros 2025 già al primo turno, sconfitta dalla russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3, 6-2. L’azzurra, numero 57 del ranking mondiale, non è riuscita a contrastare la maggiore esperienza della ventesima testa di serie del torneo.

L’inizio del primo set è stato da incubo per Bronzetti, che si è trovata immediatamente sotto 0-5 senza riuscire a entrare nel ritmo della partita. L’italiana ha mostrato carattere recuperando un break e accorciando le distanze, ma non è bastato per evitare di cedere il parziale 6-3.

Il secondo set ha visto un avvio più equilibrato, con i primi quattro giochi combattuti. Tuttavia, Alexandrova ha vinto tre di questi game portandosi sul 3-1 e da quel momento ha preso il controllo totale del match. La russa ha dilagato fino al 5-1 prima di chiudere definitivamente la partita sul 6-2.

GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 3 2 Ekaterina Alexandrova [20] Ekaterina Alexandrova [20] 6 6 Vincitore: Ekaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi