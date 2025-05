Momenti difficili nelle conferenze stampa del Roland Garros: Osaka in lacrime, Fritz sincero, Collins polemica (Video)

Le conferenze stampa del Roland Garros 2025 hanno regalato momenti di grande intensità emotiva, con diversi protagonisti che hanno mostrato il lato più umano e vulnerabile del tennis professionistico.

Osaka crolla emotivamente dopo la sconfitta

I momenti più toccanti si sono vissuti nella conferenza stampa di Naomi Osaka dopo la sconfitta contro Paula Badosa. La giocatrice giapponese stava mostrando tutta la sua delusione verso se stessa, pensando di aver deluso le persone che la circondano, quando non è riuscita a continuare a parlare. L’emozione l’ha sopraffatta al punto che la moderatrice ha dovuto interrompere la conferenza stampa mentre Naomi usciva dalla sala in lacrime.

Dopo alcuni minuti, Osaka è riuscita a ricomporsi ed è tornata per concludere la conferenza, dimostrando ancora una volta la sua forza nel rialzarsi nei momenti più difficili. Un episodio che ha evidenziato la pressione psicologica che spesso accompagna i grandi campioni nelle loro prestazioni.

Fritz si assume le responsabilità della sconfitta

Sincero e critico verso se stesso, Taylor Fritz ha affrontato con onestà la conferenza stampa dopo la sua eliminazione al primo turno del Roland Garros: “Nelle ultime 3 settimane, mi sono sentito molto strano sulla terra battuta. Non mi succede di solito, spero che migliori. Non riesco ad approfittare dei punti importanti. È davvero deludente per me, specialmente nei punti del match in cui avrei dovuto giocare il mio miglior tennis.”

L’americano ha analizzato i suoi problemi tecnici con grande franchezza: “Da Roma, Ginevra e qui, sinceramente, non riesco a muovermi molto bene sul campo. Perdo l’equilibrio, non ho una buona sincronizzazione. Spesso commetto falli di piede, scivolo.” Una confessione che spiega le difficoltà del numero 4 del mondo sulla superficie più ostica per le sue caratteristiche.

Collins risponde alle polemiche sui social

Danielle Collins ha espresso il suo sconcerto riguardo alle critiche ricevute sui social media per aver chiesto più spazio a un cameraman a Strasburgo: “Penso che molto spesso sia la mia risposta a essere trattata come la parte offensiva del problema. Mi sembra che, come donna, chiedere più spazio personale causi problemi a molte persone. Secondo me, è patetico.”

La tennista americana ha poi spiegato la sua posizione: “Perché parliamo di questo? Guarda chi si è messo proprio sopra per potermi scattare una foto più da vicino, quando sto cercando di concentrarmi. Il mio lavoro mi richiede di essere molto concentrata in ogni momento, fisica, emotiva e logicamente. Il giorno che mi dà fastidio, è il modo in cui rispondo quello che viene visto come la parte che ha offeso tutti. Questo è quello che non capisco.”





