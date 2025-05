Roland Garros: esordio vincente per Sinner, supera Rinderknech in tre set (Video sintesi partita)

L’ingresso in un torneo è un passaggio obbligato e non sempre scontato, ancor più in uno Slam. Una bella vittoria, ottenuta con momenti di ottimo tennis e poi un calo arrivato più di confusione che altro, ma prontamente recuperato dimostrando un’eccellente tenuta e capacità di recupero, è forse il miglior viatico possibile per iniziare la lunga e difficile corsa a Roland Garros per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo (alla settimana numero 51 da leader nel ranking) batte Arthur Rinderknech nella sessione serale sul Chatrier per 6-4 6-3 7-5, al termine di una partita controllata, anzi gestita senza alcun affatto nei primi due set, quindi diventata improvvisamente complicata per un calo arrivato più per distrazione – Rinderknech l’ha volutamente buttata “in caciara”, cosa che JS non ama affatto – e qualche errore di troppo che veri problemi tecnici. Questo è forse il valore aggiunto della prestazione e successo nel primo incontro: aver avuto la possibilità di testare la propria resistenza sotto pressione e capacità di reazione è oro colato in un torneo così lungo e difficile, dove veri momenti di crisi arriveranno (Ivan Lendl Docet, teorico massimo di questa fattispecie agonistica). Aver già vissuto dentro al campo e dentro di sé queste situazioni e averle superate brillantemente aiuterà certamente JS nei prossimi incontri. Al secondo turno c’è Richard Gasquet, all’ultimo ballo in carriera. Chiuderne una non è mai quel che si sogna, ma… c’è uno Slam da giocare con l’ambizione di arrivare fino in fondo, quindi avanti tutta con un bel pacchetto di fazzoletti pronti all’uso per la sicura commozione di tutto il Centrale (o Lenglen che sia).

Sulla partita non c’è moltissimo da commentare. Sinner è più forte di Rinderknech e lo si è visto chiaramente. Arthur, in casa, c’ha provato con tutto quello che aveva. Ha spinto come un forsennato prendendosi il massimo dei rischi; ha attaccato all’arma bianca per non finire a rincorrere nello scambio, si è buttato a rete con decisione e si è preso molti bei punti ma appena il gioco si fermava nello scambio, alle condizioni di Sinner, la partita è diventata oggettivamente una sorta di allenamento agonistico, impossibile per il francese – non così agile e scattante se bloccato a sprintare negli angoli – resistere alla progressione del nostro campione. La migliore notizia è stata la reazione di Jannik al momento di “down”, ma anche come si è mosso sul campo. Scattante, reattivo, ha coperto ogni lato del rettangolo di gioco anche con buon controllo nella scivolata. Discreto anche il rendimento del servizio, con numeri positivi (ottimo aver vinto due punti su tre con la seconda palla). Nello scambio davvero c’è stata poca partita, col diritto pesante in costruzione, spesso carico di spin per allontanare il francese dalla riga di fondo, e poi un altro in anticipo a tutto braccio Jannik ha fatto il bello e il cattivo tempo, e col rovescio è stato molto preciso, eccetto quella piccola fase di calo ed errori, nel pandemonio provocato da un Rinderknech che sembrava sbarcato dal Festival di Cannes vista sua attorialità spiccata. Sinner non ama quando si gioca col pubblico, si porta la partita su territori esagerati, ma come si è ripreso da 4-0 sotto, piazzando un parziale di 7 giochi a 1 con tre break a favore la dice lunga su quanto sia stato bravo a restare lì, isolarsi dal casino intorno e riprendere a spingere con costanza.

La consistenza di Sinner è piaciuta, come la sua misura e controllo dei colpi nella costruzione. Era palese che non importasse spazzolare le righe, piuttosto costruire con un pressing costante e profondo, e palla vivace perché Rinderknech è uno che ama impattare pulito dritto nelle corde. Infatti ogni volta che Jannik ha preso possesso del centro del campo e si è messo a costruire il suo pressing, di punti Arthur ne ha vinti una manciata. Non sempre la risposta di Sinner è stata efficace, ma il rivale è uno che serve piuttosto bene e ha chiesto l’impossibile alla sua prima palla. Alla fine è una vittoria in tre set, ottenuta senza spremersi troppo fisicamente e reggendo alla grande pure l’urto del pubblico di casa, non sempre così “gentile” contro chi affronta un locale. Si può dire buona la prima.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner di verde vestito (!) inizia la sua campagna a RG25 al servizio. Rinderknech spara una gran risposta, poi Jannik si prende il centro del campo e chiude il game a 15, con una buona volée alta. Arthur prova a giocare nell’unico modo con il quale può provare a mettere in difficoltà il n.1: il suo miglior tennis d’attacco, immediato e senza compromessi, restarsene a scambiare sarebbe un suicidio. È bravo a provarci col rovescio e anche chiudere la porta sul net, con ottima mano. 1 pari. Nel terzo game Sinner va in difficoltà, sbaglia due diritti, poi tira un Ace di seconda palla, ma sul 15-30 Rinderknech tira una risposta che atterra nei piedi dei Jannik, ingestibile. Cancella le palle break l’azzurro, pure una terza, affidandosi alla sua consistenza in spinta, con poco rischio e molta sostanza. Quando Sinner si prende il centro del campo e fa correre Rinderknech la differenza diventa abissale; così JS esegue: martella di ritmo ma con margine, lo fa correre e… si prende il punto. 2-1. Arthur ci prova, attacca appena possibile e il coefficiente di rischio è totale, come la sua richiesta al servizio vista la qualità in risposta di Jannik. Sinner vince il primo big-point del match nel quinto game, gran volée in allungo, ottima rincorsa di Rinderknech ma è ancor più rapido a correre indietro Jannik e tirare un cross di diritto perfetto. Proprio il diritto del pusterese inizia a pungere, ed è pazzesca la precisione col rovescio lungo linea sul punto che gli vale il 3-2. Nell’ottavo game la pressione sale. Arthur gioca una volée favolosa, grandissima mano, ma poi sbaglia due colpi in spinta da fondo campo. 30 pari. Chance per JS? No. Clamorosa l’acrobazia di volo del francese, forse anche un filo fortunato in un tocco che schizza esterno e imprendibile, poi ancora servizio con l’Ace. 4 pari. Sinner si prende il nono game con le prime smorzate, due, ottime (5-4). Ogni punto ora scotta, e scottano anche le pallate di Sinner dalla risposta, Rinderknech non riesce a controllare con precisione sotto maggiore pressione. Sul 15-30 il francese sceglie la smorzata, ma gli esce proprio male e Jannik vola e tocca col rovescio. Easy. 15-40, due Set Point. Sinner risponde da lontano, un rovescio bello carico di spin, Rinderknech prova un’accelerazione cross troppo difficile, la palla gonfia la rete e non è goal. SET Sinner, 6-4. Solo sette punti ceduti al servizio dall’azzurro, quasi tutti nel terzo game, quello delle palle break annullate. Poi è andato col pilota automatico.

Sinner riparte alla battuta nel secondo set. Turno solidissimo: prima palla “in”, passo a sinistra e via a comandare col diritto, potente e con margine, e col rovescio è una carabina tanto è preciso. 1-0. Arthur non crolla dopo l’amara conclusione del primo set, riprende a servire bene ed attaccare appena possibile, ma sul 2-1 affossa una volée sul 30 pari sotto un passante robusto dell’azzurro. C’è una palla break, ma il francese approfitta di una risposta un po’ alta e corta per scaricare un gran diritto vincente. Il BREAK è maturo: due scambi giocati con attenzione e rotazione da Jannik, Arthur ci prova col diritto ma ne sbaglia due di fila. 3-1 Sinner. La prima di servizio sostiene la spinta del n.1, sul velluto il quinto game, allungo consolidato. Il margine di Jannik su Arthur sembra enorme in questa fase perché l’italiano non sbaglia praticamente niente, non scelte di gioco, non esecuzioni. Pratico, efficace, vincente. Nel sesto game Arthur cerca un servizio da sotto sul 40-0, ma il tentativo è talmente goffo che lui stesso scoppia a ridere. Almeno l’ha presa bene… Arrivano un paio di scambi divertenti, a riaccendere il pubblico visto che il match è oggettivamente segnato. Sinner nel settimo game ne approfitta per testare qualche soluzione, come l’accelerazione a tutto braccio col diritto lungo linea da sinistra, e anche la smorzata all’uscita dal servizio. I risultati sono ottimi, gioca sciolto, decontratto. Uno spettacolo. 5-2. Ammutolito il pubblico del Chatrier su di una bordata di diritto sulla riga nel nono game, accelerazione fulminante, balisticamente perfetta. È uno dei quattro punti che portano in dote il secondo SET per Jannik, chiuso al primo set point con l’ennesimo errore col diritto di Rinderknech. In controllo JS.

Rinderknech continua a crederci, nonostante il macigno sulle spalle. Inizia con un buon turno di servizio e caccia un urlaccio dopo aver sbagliato una risposta sullo 0-15. Spinge tanto il francese, ci prova a tutta e sul 15-30 è Jannik a regalare, una smorzata mal toccata. 15-40, due palle break. Gioca bene Sinner, non regala niente e apre l’angolo, perfetto col rovescio oggi impeccabile in costruzione. Arthur cerca un po’ di mandarla “in caciara”, dopo una gran difesa inizia e smash sbagliato di Jannik va a stringere la mano a Dembele (attaccante del PSG) e Sinner perde un altro punto. Si potrebbe dire un BREAK di confusione, orchestrato da un Rinderknech un tantino scaltro… 2-0. Il francese rimonta da 15-30 e si porta 3-0. C’è partita nel terzo set. Anche perché nel quarto game l’azzurro subisce prima un rimbalzo falso e poi una bordata micidiale del francese, in totale trance agonistica. 0-30. Jannik è chiamato ad alzare al massimo l’attenzione e il livello. Lo fa col servizio, ma ai vantaggi sbaglia un rovescio banale, c’è una palla del doppio break per il francese. Si è distratto Sinner, evidentemente, anche per una mossa di disturbo di Rinderknech (una piroetta inutile, solo per distogliere l’attenzione di Jannik sulla palla), cosa che sicuramente il nostro non avrà gradito. Con un altro errore c’è ul BREAK per Rinderknech, incredibilmente avanti 4-0. Prova di tutto e molto gli riesce Arthur, anche una volée spericolata (forse con un doppio tocco, non vista dal giudice di sedia). Con un rovescio dei suoi, finalmente tornato preciso, Sinner si prende una chance di break sul 30-40. Una deviazione del nastro stavolta aiuta Jannik, impossibile il riflesso sul net di Rinderknech. 4-1, un BREAK recuperato. Il transalpino continua la sua tattica spregiudicata, ma ora Sinner non regala più e fare quel tipo di vincenti diventa di nuovo parecchio complicato. Sinner sfonda e si prende un altro game, 4-2. Il nativo di Gassin serve bene nel settimo game e respinge l’assalto dell’altoatesino (5-2). Sinner resta nel set, 5-3, ora il francese è al momento della verità. Sinner inizia bene, risposta al centro, comanda e sbaraglia il rivale, 0-15. Segue un ottimo S&V di Rinderknech. Risponde di nuovo Jan, si scambia e si prende un altro punto, con pazienza. 15-30. Scoccano le due ore di gioco. Ace del francese, 30 pari. Ha disperato bisogno del servizio, ma non entra e il S&V sulla seconda è disperato, e imperfetto. Palla break Sinner! Che zampata Jannik! Risposta e diritto difensivo lungo linea che sorprende il francese. BREAK, 5-4, si torna On Serve, e soprattutto torna a controllare il gioco l’azzurro, che in un attimo impatta sul 5 pari, nonostante le intemperanze di un pubblico troppo su di giri. Quel sorriso a 64 denti, contagioso, sul volto di Arthur è scomparso, ora domina la tensione. Discute pure con Asderaki su una chiamata del servizio, out di un niente. Ai vantaggi Rinderknech commette doppio fallo, c’è la chance per l’allungo per Sinner. Terribile l’errore di volo di Arthur, volée alta giocata con piedi di piombo e controllo rivedibile. Un regalo, figlio della tensione, probabilmente per aver consumato troppe energie mentali in quell’allungo. Sinner serve per il match sul 6-5 dopo il terzo break nel set. È l’ora di chiudere, e Jannik lo fa con un gran servizio sul 15 pari e poi un diritto dirompente. Servizio esterno sul MP. Sorriso, la prima è andata. Saluto cordiale, non c’è animosità nonostante qualche atteggiamento un po’ sopra le righe del francese che, in casa, c’ha provato. Next Gasquet. Operazione nostalgia chiudere una carriera, ma… c’è un torneo da provare a vincere.

Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech



