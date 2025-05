Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Fritz eliminato al primo turno: sconfitta contro Altmaier. Oggi in campo altri 3 azzurri. Spicca Sinner vs Rinderknech (LIVE dalle ore 20-15)

Dura sconfitta per Taylor Fritz al suo debutto nel Roland Garros 2025. Lungi dal rispettare i favori del pronostico, il numero 4 del mondo è stato eliminato al primo turno del Grande Slam parigino da un ottimo Daniel Altmaier. Il tennista tedesco ha conquistato la vittoria con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-1 in 2 ore e 43 minuti di gioco, firmando una delle prime grandi sorprese del torneo.

L’eliminazione di Fritz rappresenta uno shock per il seeding del Roland Garros, considerando che l’americano arrivava a Parigi con il ranking più alto della sua carriera e la fiducia di chi ha dimostrato negli ultimi anni una crescita costante. La sconfitta contro Altmaier, giocatore tedesco di buon livello ma certamente non tra i favoriti per un risultato del genere, evidenzia ancora una volta le difficoltà dell’americano sulla terra battuta.

Il match ha visto un Fritz incapace di esprimere il suo miglior tennis sulla superficie più ostica per le sue caratteristiche. Dopo aver perso il primo set 7-5, l’americano ha tentato una reazione nel secondo parziale conquistandolo 6-3, ma dal terzo set in poi è stato Altmaier a prendere il controllo della situazione.

Il tedesco ha saputo sfruttare al meglio le condizioni della terra rossa parigina, mettendo in difficoltà Fritz con un tennis paziente e tatticamente perfetto. Il quarto set si è trasformato in un vero e proprio dominio di Altmaier, che ha chiuso 6-1 lasciando pochissime chance all’avversario di rientrare nel match.

Per Fritz si tratta dell’ennesima delusione al Roland Garros, torneo che continua a rappresentare il suo tallone d’Achille. L’americano, che eccelle sul cemento e ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli su quella superficie, fatica ancora a trovare la chiave giusta per essere competitivo sulla terra battuta nei tornei che contano di più.

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 Roland Garros Francia





Terra battuta 👨 🏆

GRAND SLAM 1° TURNO 👩 🏆

GRAND SLAM 1° TURNO ⛅ Previsioni meteo Parigi 18°C min. 11°C

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Rebecca Sramkova vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 3 3 Iga Swiatek [5] Iga Swiatek [5] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek

Naomi Osaka vs Paula Badosa



GS Roland Garros Naomi Osaka Naomi Osaka 7 1 4 Paula Badosa [10] Paula Badosa [10] 6 6 6 Vincitore: Paula Badosa

Terence Atmane vs Richard Gasquet



GS Roland Garros Terence Atmane Terence Atmane 30 2 6 1 Richard Gasquet • Richard Gasquet 40 6 2 2

Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech (ore 20:15)



Il match deve ancora iniziare

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Jessica Bouzas maneiro vs Emma Navarro



GS Roland Garros Jessica Bouzas maneiro Jessica Bouzas maneiro 6 6 Emma Navarro [9] Emma Navarro [9] 0 1 Vincitore: Jessica Bouzas maneiro

Giulio Zeppieri vs Carlos Alcaraz



GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 3 4 2 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz

Caroline Garcia vs Bernarda Pera



GS Roland Garros Caroline Garcia Caroline Garcia 4 4 Bernarda Pera Bernarda Pera 6 6 Vincitore: Bernarda Pera

Nicolas Jarry vs Arthur Fils



GS Roland Garros Nicolas Jarry Nicolas Jarry 0 3 3 Arthur Fils [14] • Arthur Fils [14] 0 6 4

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Casper Ruud vs Albert Ramos-vinolas



GS Roland Garros Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 6 6 6 Albert Ramos-vinolas Albert Ramos-vinolas 3 4 2 Vincitore: Casper Ruud

Daniel Altmaier vs Taylor Fritz



GS Roland Garros Daniel Altmaier Daniel Altmaier 7 3 6 6 Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 5 6 3 1 Vincitore: Daniel Altmaier

Carole Monnet vs Katie Boulter



GS Roland Garros Carole Monnet • Carole Monnet A 7 1 Katie Boulter Katie Boulter 40 6 4

Madison Keys vs Daria Saville



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Elena Rybakina [12] Elena Rybakina [12] 6 4 6 Julia Riera Julia Riera 1 6 4 Vincitore: Elena Rybakina

Elena Rybakinavs Julia Riera

Diane Parry vs Robin Montgomery



GS Roland Garros Diane Parry Diane Parry 2 1 Robin Montgomery Robin Montgomery 6 6 Vincitore: Robin Montgomery

Jacob Fearnley vs Stan Wawrinka



GS Roland Garros Jacob Fearnley Jacob Fearnley 7 6 6 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 3 2 Vincitore: Jacob Fearnley

Christopher O’connell vs Ugo Humbert



GS Roland Garros Christopher O'connell Christopher O'connell 30 5 0 Ugo Humbert [22] • Ugo Humbert [22] 0 7 0

GS Roland Garros Hugo Gaston Hugo Gaston 2 6 2 6 6 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 6 0 6 3 4 Vincitore: Hugo Gaston

Hugo Gastonvs Ugo Blanchet

Roberto Bautista agut vs Holger Rune



GS Roland Garros Roberto Bautista agut Roberto Bautista agut 7 4 3 2 Holger Rune [10] Holger Rune [10] 6 6 6 6 Vincitore: Holger Rune

Barbora Krejcikova vs Tatjana Maria



GS Roland Garros Barbora Krejcikova [15] Barbora Krejcikova [15] 0 2 Tatjana Maria • Tatjana Maria 0 2

Leolia Jeanjean vs Irina-Camelia Begu



Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend vs Elisabetta Cocciaretto



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 11:00

Yoshihito Nishioka vs Alexei Popyrin



GS Roland Garros Yoshihito Nishioka • Yoshihito Nishioka 15 5 4 2 Alexei Popyrin [25] Alexei Popyrin [25] 40 7 6 1 Vincitore: Alexei Popyrin

Tomas Martin Etcheverry vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 5 3 4 Stefanos Tsitsipas [20] Stefanos Tsitsipas [20] 7 6 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas

Daria Kasatkina vs Katerina Siniakova



GS Roland Garros Daria Kasatkina [17] • Daria Kasatkina [17] 0 6 3 3 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 30 1 6 0

Arantxa Rus vs Camila Osorio



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 6 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 7 7 4 2 2 Vincitore: Miomir Kecmanovic

Miomir Kecmanovicvs Sebastian Baez

Jiri Lehecka vs Jordan Thompson



GS Roland Garros Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 6 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 4 2 1 Vincitore: Jiri Lehecka

Elena-Gabriela Ruse vs Mccartney Kessler



GS Roland Garros Elena-Gabriela Ruse • Elena-Gabriela Ruse 15 4 Mccartney Kessler Mccartney Kessler 30 5

Clara Tauson vs Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 11:00

Tamara Korpatsch vs Yuliia Starodubtseva



GS Roland Garros Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 6 1 4 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 2 6 6 Vincitore: Yuliia Starodubtseva

Pablo Llamas ruiz vs Alejandro Davidovich fokina



GS Roland Garros Pablo Llamas ruiz Pablo Llamas ruiz 3 2 7 3 Alejandro Davidovich fokina [26] Alejandro Davidovich fokina [26] 6 6 6 6 Vincitore: Alejandro Davidovich fokina

Filip Misolic vs Yunchaokete Bu



GS Roland Garros Filip Misolic • Filip Misolic 40 5 1 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 0 7 1

Caroline Dolehide vs Greet Minnen



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Emma Raducanu Emma Raducanu 7 4 6 Xinyu Wang Xinyu Wang 5 6 3 Vincitore: Emma Raducanu

Emma Raducanuvs Xinyu Wang

Danielle Collins vs Jodie Burrage



GS Roland Garros Danielle Collins Danielle Collins 7 6 Jodie Burrage Jodie Burrage 6 4 Vincitore: Danielle Collins

Sebastian Ofner vs Jan-Lennard Struff



GS Roland Garros Sebastian Ofner Sebastian Ofner 15 7 6 6 Jan-Lennard Struff • Jan-Lennard Struff 15 6 3 5

Marcos Giron vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 5 6 6 1 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 7 3 2 6 3 Vincitore: Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilovs Arthur Cazaux

Ajla Tomljanovic vs Maya Joint



GS Roland Garros Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 6 Maya Joint Maya Joint 1 3 Vincitore: Ajla Tomljanovic

Denis Shapovalov vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Denis Shapovalov [27] Denis Shapovalov [27] 30 6 6 3 Pedro Martinez • Pedro Martinez 0 2 0 2

Lucia Bronzetti vs Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 7 6 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 5 1 Vincitore: Veronika Kudermetova

Veronika Kudermetovavs Viktoriya Tomova

Mayar Sherif vs Liudmila Samsonova



GS Roland Garros Mayar Sherif Mayar Sherif 6 2 Liudmila Samsonova [19] Liudmila Samsonova [19] 7 6 Vincitore: Liudmila Samsonova

Karen Khachanov vs Aleksandar Vukic



GS Roland Garros Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 6 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 4 4 4 Vincitore: Karen Khachanov

Camilo Ugo carabelli vs Jaume Munar



GS Roland Garros Camilo Ugo carabelli • Camilo Ugo carabelli 0 2 Jaume Munar Jaume Munar 0 4

GS Roland Garros Luciano Darderi Luciano Darderi 2 6 3 2 Sebastian Korda [23] Sebastian Korda [23] 6 4 6 6 Vincitore: Sebastian Korda

Luciano Darderivs Sebastian Korda

Jaqueline Cristian vs Kimberly Birrell



GS Roland Garros Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 6 6 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 1 0 Vincitore: Jaqueline Cristian

Francisco Cerundolo vs Gabriel Diallo



GS Roland Garros Francisco Cerundolo [18] Francisco Cerundolo [18] 5 3 4 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 7 6 6 Vincitore: Gabriel Diallo

Polina Kudermetova vs Jelena Ostapenko