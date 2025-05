Roland Garros: il Tabellone Principale maschile (compresi i qualificati). Zeppieri becca Alcaraz. Cobolli sfida Cilic. Gigante prende Hassan. Sorteggio dei lucky loser, out Nishikori, dentro quattro ripescati

Il Roland Garros 2025 ha dovuto fare i conti con alcuni forfait dell’ultimo minuto che hanno portato al sorteggio dei lucky loser per completare il tabellone principale. La notizia più rilevante riguarda il ritiro di Kei Nishikori, che ha dovuto rinunciare al torneo parigino per problemi fisici.

Il tennista giapponese è stato costretto a dare forfait aprendo così la strada ai ripescaggi. Nishikori avrebbe dovuto affrontare Carlos Alcaraz al primo turno in quello che si preannunciava come un match molto interessante, considerando che lo spagnolo aveva espresso grande entusiasmo per la sfida contro una “leggenda” del tennis come il giapponese.

Quattro tennisti sono stati sorteggiati come lucky loser per prendere il posto dei giocatori che hanno dato forfait. Alexander Shevchenko affronterà Dusan Lajovic al primo turno. Il secondo lucky loser è Marin Cilic, l’ex numero 3 del mondo croato, che se la vedrà con l’italiano Flavio Cobolli in un match che si preannuncia molto equilibrato.

Il danese Moller è stato sorteggiato come terzo lucky loser e sfiderà Tommy Paul, mentre l’argentino Thiago Agustin Tirante completa il quartetto dei ripescati e giocherà contro Damir Dzumhur al primo turno.

Questi cambi dell’ultimo minuto modificano leggermente gli equilibri del tabellone, con particolare attenzione per il match tra Cilic e Cobolli. L’ex vincitore degli US Open 2014, nonostante non sia più ai suoi livelli migliori, rimane un avversario temibile su qualsiasi superficie, mentre il romano Cobolli arriva a Parigi con buone sensazioni dopo le recenti prestazioni.

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte alta

(1) Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech

Terence Atmane vs Richard Gasquet

Jiri Lehecka vs Jordan Thompson

Pablo Llamas ruiz vs (26) Alejandro Davidovich fokina

(17) Andrey Rublev vs Lloyd Harris

Maximilian Marterer vs Adam Walton

Camilo Ugo carabelli vs Jaume Munar

Nicolas Jarry vs (14) Arthur Fils

(9) Alex De minaur vs Laslo Djere

Alexander Bublik vs James Duckworth

Nikoloz Basilashvili vs Henrique Rocha

Alexandre Muller vs (19) Jakub Mensik

(30) Hubert Hurkacz vs Joao Fonseca

Pierre-Hugues Herbert vs Benjamin Bonzi

Gael Monfils vs Hugo Dellien

Mattia Bellucci vs (5) Jack Draper

(3) Alexander Zverev vs Learner Tien

Jesper De jong vs Francesco Passaro

Marin Cilic vs Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi vs (29) Felix Auger-aliassime

(18) Francisco Cerundolo vs Gabriel Diallo

Marcos Giron vs Tallon Griekspoor

Alexander Shevchenko vs Dusan Lajovic

Ethan Quinn vs (16) Grigor Dimitrov

(11) Daniil Medvedev vs Cameron Norrie

Aleksandar Kovacevic vs Emil Ruusuvuori

Jacob Fearnley vs Stan Wawrinka

Christopher O’connell vs (22) Ugo Humbert

(27) Denis Shapovalov vs Pedro Martinez

Filip Misolic vs Yunchaokete Bu

Corentin Moutet vs Clement Tabur

Mackenzie Mcdonald vs (6) Novak Djokovic

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte bassa

(8) Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann

Valentin Royer vs Roberto Carballes baena

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata

Mariano Navone vs (28) Brandon Nakashima

(21) Tomas Machac vs Quentin Halys

Miomir Kecmanovic vs Sebastian Baez

Emilio Nava vs Botic Van de zandschulp

Roberto Bautista agut vs (10) Holger Rune

(15) Frances Tiafoe vs Roman Safiullin

Pablo Carreno busta vs Francisco Comesana

Jenson Brooksby vs Jaime Faria

Luciano Darderi vs (23) Sebastian Korda

(32) Alex Michelsen vs Juan Manuel Cerundolo

Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic

Vit Kopriva vs Thiago Monteiro

Daniel Altmaier vs (4) Taylor Fritz

(7) Casper Ruud vs Albert Ramos-vinolas

Kyrian Jacquet vs Nuno Borges

Alejandro Tabilo vs Arthur Cazaux

Yoshihito Nishioka vs (25) Alexei Popyrin

(24) Karen Khachanov vs Aleksandar Vukic

Sebastian Ofner vs Jan-Lennard Struff

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate

Elmer Moller vs (12) Tommy Paul

(13) Ben Shelton vs Lorenzo Sonego

Hugo Gaston vs Ugo Blanchet

Benjamin Hassan vs Matteo Gigante

Tomas Martin Etcheverry vs (20) Stefanos Tsitsipas

(31) Giovanni Mpetshi perricard vs Zizou Bergs

Thiago Agustin Tirante vs Damir Dzumhur

Fabian Marozsan vs Luca Nardi

Giulio Zeppieri vs (2) Carlos Alcaraz