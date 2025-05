Lorenzo Musetti e la compagna Veronica in attesa del secondo figlio

Non solo la top 10 e la terza semifinale consecutiva a livello Masters 1000 sul “rosso”, anche una bella notizia familiare. Lorenzo Musetti e la sua compagna Veronica sono in attesa del secondo figlio. L’ha comunicato direttamente via social il toscano, con una tenera foto che recita “La famiglia si allarga #4”

Ludovico, primogenito della coppia, è nato il 15 marzo 2024 e spesso gira nei tornei con mamma e papà. “È bellissimo!” ha affermato recentemente Jasmine Paolini, neo campionessa al Foro Italico, parlando del piccolo di casa Musetti. Tra poco, avrà un fratellino, o una sorellina.

Congratulazioni ai Musetti!

Mario Cecchi