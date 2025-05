Panatta duro su Gauff: “Un prodotto di laboratorio”. Ma Paolini la difende: “Porta cose positive al nostro mondo”

Adriano Panatta non ha usato mezzi termini nel commentare la prestazione di Coco Gauff nella finale degli Internazionali BNL d’Italia persa contro Jasmine Paolini. L’ex campione italiano ha espresso un giudizio durissimo nei confronti della giovane tennista americana, attualmente numero 3 del ranking mondiale.

“Coco Gauff è un prodotto di laboratorio come tante tenniste della sua generazione. Pensa solo a tirare forte. Nel 95 per cento delle azioni non pensa proprio, colpisce e basta. Le sue partite sono una noia mortale,” ha dichiarato Panatta senza filtri. “Nell’arco del match non ha mai cambiato strategia, a differenza di Jasmine Paolini che è una campionessa e ha saputo variare il suo gioco.”

Un attacco frontale che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi della stessa Paolini, che ieri ha voluto prendere le difese della sua avversaria durante la conferenza stampa tenuta dopo il trionfo nel torneo di doppio insieme a Sara Errani.

La campionessa italiana ha scelto un approccio decisamente più diplomatico e rispettoso: “C’è poco da criticare, Gauff è una ragazza giovanissima, una grande atleta ed è molto influente nel circuito. Penso porti solo cose positive al nostro mondo.”

Le parole di Paolini, che a 29 anni ha appena vissuto la settimana più importante della sua carriera con la doppia vittoria in singolare e doppio agli Internazionali d’Italia, evidenziano una maturità che va oltre il campo da tennis. La toscana ha preferito sottolineare i meriti dell’americana, ricordando che nonostante i suoi già notevoli successi – tra cui un titolo Slam agli US Open – Gauff ha appena 21 anni.

Il contrasto tra l’analisi tagliente di Panatta e la risposta elegante di Paolini ha già acceso il dibattito nel mondo del tennis italiano. Resta ora da vedere se l’ex campione del Roland Garros 1976 replicherà alle parole della nuova stella del tennis azzurro, che con la sua doppia vittoria romana ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis italiano.

Nel frattempo, la polemica solleva interrogativi interessanti sul contrasto tra il tennis moderno, spesso basato sulla potenza e sull’atletismo, e uno stile di gioco più vario e tattico, che secondo Panatta sarebbe rappresentato proprio da Jasmine Paolini.





Francesco Paolo Villarico