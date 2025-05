Masters 1000 Roma: “Non me lo merito”. Berrettini in lacrime abbandona il Foro Italico (Video)

Partita che si chiude prematuramente sul Campo Centrale del Foro Italico, dove Casper Ruud accede agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 grazie al ritiro di Matteo Berrettini. Il norvegese, che si era aggiudicato il primo set per 7-5 ed era avanti 2-0 nel secondo, sfiderà ora lo spagnolo Jaume Munar per un posto nei quarti.

Ma il risultato sportivo passa in secondo piano di fronte al dramma umano che si è consumato sul campo principale del torneo romano. “Non me lo merito”… sono queste le quattro parole cariche di amarezza pronunciate da Matteo all’uscita dal Centrale, mentre abbandonava il campo in lacrime, probabilmente a causa del riacutizzarsi del problema all’addome che lo aveva già costretto a uno stop dopo Madrid.

Cala il gelo sul Campo Centrale, un silenzio irreale avvolge la struttura gremita di spettatori che fino a pochi minuti prima incitavano il beniamino di casa. La delusione è palpabile, non solo per il risultato sportivo ma soprattutto per la sofferenza di un atleta che aveva lottato duramente per tornare competitivo dopo una serie di infortuni.

Sappiamo tutti quanto Matteo tenga agli Internazionali, il torneo di casa, l’evento che da bambino lo ha fatto sognare e che ora è costretto ad abbandonare in modo così doloroso. Un vero peccato per il tennis italiano, che perde uno dei suoi rappresentanti più amati, e per il pubblico romano, che sperava di poter accompagnare il proprio beniamino in un percorso lungo nel torneo.

Il match è iniziato con Ruud al servizio, che ha mostrato subito grande solidità nei suoi turni di battuta. Il norvegese ha tenuto facilmente il primo game, concedendo pochissimo all’azzurro nei propri turni di servizio: nel primo set ha perso solo un punto quando ha servito.

Berrettini, dal canto suo, ha affrontato maggiori difficoltà nei propri game di battuta. Già nel secondo gioco ha dovuto fronteggiare una palla break, annullata brillantemente con un potente dritto vincente che ha fatto esplodere il pubblico del Foro Italico. Il romano è riuscito a mantenere la parità grazie alla sua prima di servizio efficace e a colpi di dritto potenti e precisi.

Sul 1-1, Ruud ha tenuto nuovamente il servizio senza concedere nulla, mentre Berrettini nel quarto game ha dovuto salvare un’altra situazione delicata, appoggiandosi sulla sua arma principale, il dritto inside out, e variando con alcune efficaci palle corte.

Il match ha proseguito equilibrato fino al 4-4, con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di servizio. Proprio in questa fase, Berrettini ha trovato un dritto lungolinea straordinario che ha strappato l’ovazione del pubblico, un missile da fondocampo che Ruud non ha potuto nemmeno tentare di recuperare.

Sul 4-4, con l’introduzione delle palle nuove, il romano sembrava aver trovato maggiore sicurezza, tenendo a zero il proprio turno di battuta. La svolta del set è arrivata nel dodicesimo game, quando sul 5-6 Berrettini ha servito per assicurarsi il tie-break.

In quel momento cruciale, la tensione è salita e il italiano ha commesso alcuni errori non forzati: un dritto in uscita dal servizio finito lungo, seguito da un altro dritto in rete hanno dato a Ruud un vantaggio di 0-30. Il norvegese ne ha approfittato, conquistando tre set point consecutivi sul 0-40.

Sebbene Berrettini abbia annullato la prima chance con un tentativo di difesa di Ruud andato in rete, le altre due opportunità sono state sufficienti per Ruud, che ha chiuso il set 7-5 grazie a un ultimo errore di dritto dell’azzurro, finito in rete.

Siamo assolutamente senza parole. Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi per infortunio dalla sfida contro Ruud. Che dispiacere immenso.

Nel secondo set l’italiano era partito con un segnale incoraggiante nel secondo parziale, conquistando il primo punto in risposta con un efficace rovescio lungolinea profondo che aveva messo in difficoltà Ruud. Il norvegese, tuttavia, aveva ripreso subito il controllo, chiudendo il game d’apertura con un ace centrale e portandosi sull’1-0.

Nel gioco successivo, i primi segnali di difficoltà del tennista romano si sono manifestati in modo evidente. Berrettini ha iniziato cedendo il primo punto a causa di un attacco di dritto deviato dal nastro. Nonostante un tentativo di reazione con un servizio centrale seguito da uno schiaffo al volo vincente (15-15) e una bella combinazione di palla corta e demi-volée di rovescio (30-30), il tennista italiano è apparso in confusione crescente.

Sul 30-30, un dritto inside-in finito fuori di pochissimo ha concesso a Ruud la possibilità di break, prontamente convertita dopo che Berrettini ha sbagliato una palla corta in uscita dal servizio, evidenziando un disagio fisico sempre più evidente.

Sul punteggio di 0-2, il colpo di scena: Matteo, visibilmente sofferente, ha deciso di alzare bandiera bianca, abbandonando il campo tra le lacrime e lasciando incredulo il pubblico romano che lo stava sostenendo con tutto il cuore.

Il ritiro di Berrettini rappresenta un duro colpo per il torneo, che perde uno dei suoi beniamini di casa. Il romano, che aveva faticato tanto per rientrare a buoni livelli dopo i numerosi problemi fisici degli ultimi anni, vede nuovamente interrotto il suo percorso da quello che sembra essere un ritorno dell’infortunio addominale.

ATP Rome Matteo Berrettini [29] Matteo Berrettini [29] 0 5 0 Casper Ruud [6] • Casper Ruud [6] 0 7 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ruud 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Berrettini 🇮🇹 Ruud 🇳🇴 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 252 321 Ace 1 4 Doppi falli 1 1 Prima di servizio 30/44 (68%) 25/35 (71%) Punti vinti sulla prima 21/30 (70%) 22/25 (88%) Punti vinti sulla seconda 6/14 (43%) 6/10 (60%) Palle break salvate 2/4 (50%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 7 7 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 52 166 Punti vinti sulla prima di servizio 3/25 (12%) 9/30 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 4/10 (40%) 8/14 (57%) Palle break convertite 0/0 (0%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 7 7 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 2/2 (100%) 1/3 (33%) Vincenti 15 9 Errori non forzati 23 10 Punti vinti al servizio 27/44 (61%) 28/35 (80%) Punti vinti in risposta 7/35 (20%) 17/44 (39%) Totale punti vinti 34/79 (43%) 45/79 (57%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213 km/h (132 mph) 213 km/h (132 mph) Velocità media prima 198 km/h (123 mph) 196 km/h (121 mph) Velocità media seconda 165 km/h (102 mph) 174 km/h (108 mph)





