Sinner dopo la vittoria su De Jong: “Devo alzare il livello per Cerundolo” (audio conferenza stampa completo)

Audio conferenza stampa



“Un match totalmente diverso rispetto al primo.” Con questa lucida premessa, Jannik Sinner ha inquadrato la sua vittoria in due set contro l’olandese Jesper De Jong, che lo proietta agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Un successo importante ma non privo di zone d’ombra, che il numero uno del mondo ha analizzato con la consueta onestà intellettuale che lo contraddistingue.

“Ho iniziato bene, poi sono calato un po’ a metà del primo set,” ha spiegato Sinner, descrivendo il passaggio a vuoto che ha caratterizzato la fase centrale del match. “Lui ha sentito più fiducia, mentre io cercavo di capire cosa stesse succedendo. Ho perso due volte il servizio di fila, concessioni che gli hanno dato chiaramente slancio.” Una sequenza inusuale per l’altoatesino, che ha visto sfumare un vantaggio di 4-1 fino al 4-4, prima di ritrovare la giusta concentrazione nei momenti decisivi.

Approfondendo questa dinamica in conferenza stampa, Jannik ha offerto una riflessione più dettagliata: “Di solito questo tipo di calo dura un game e mezzo, oggi invece si è protratto per tre game, tre game e mezzo. Ma è normale. È soltanto la seconda partita che disputo dopo tre mesi e mezzo di stop. È un periodo considerevole.” Una consapevolezza che non suona come giustificazione, ma come obiettiva valutazione del percorso di rientro.

Il campione ha ulteriormente elaborato: “C’è stato un evidente calo di attenzione sul 4-1 e, una volta sceso di intensità, ho faticato a ritrovarla. Nella prossima partita dovrò necessariamente elevare il mio livello, servirà una mentalità più solida. È stata una lezione preziosa che mi accompagnerà nel prossimo impegno.”

Con la sensibilità che lo distingue, Sinner ha dedicato parole di sincera preoccupazione per le condizioni fisiche dell’avversario: “Nel secondo set si è chiaramente fatto male. È un ragazzo splendido e un ottimo giocatore, spero che non sia niente di serio.” Un pensiero che ha sviluppato in conferenza: “Jesper è prima di tutto una persona straordinaria. Ci siamo conosciuti meglio nell’ultimo periodo. È un giocatore estremamente solido, fisicamente forte e resistente. Possiede un eccellente dritto quando ha tempo per organizzarsi. Il rovescio è molto consistente e sa variare il gioco con alcune palle corte, che oggi hanno funzionato particolarmente bene.”

Lo sguardo di Sinner sulla prospettiva di De Jong rivela la sua capacità di valutare il talento: “Ho la netta sensazione che il suo margine di miglioramento sia ancora considerevole. È giovane, come me. Tutti noi cerchiamo costantemente di evolverci come giocatori. È incoraggiante vederlo compiere questo tipo di progressi. Ovviamente, l’esperienza di giocare sul campo centrale rappresenta una dimensione completamente diversa. È necessario adattarsi. Gli auguro sinceramente il meglio per la sua carriera.”

L’orizzonte immediato per l’azzurro presenta una sfida ricca di significati: agli ottavi incontrerà l’argentino Francisco Cerundolo, ultimo a sconfiggerlo a Roma, proprio due anni fa e allo stesso turno. “Ogni giorno, ogni sfida presenta le proprie difficoltà. Ho perso contro di lui qui due anni fa, e sta attraversando un’ottima stagione. Devo indiscutibilmente alzaree il mio rendimento se voglio competere alla pari. Sarà un test significativo per me. Vedremo come andrà.”

Durante la conferenza stampa, quando gli è stato chiesto del supporto ricevuto da Jack Draper nei mesi difficili appena trascorsi, Sinner ha svelato un lato più personale: “Io e Jack ci conosciamo da molto tempo, ma abbiamo approfondito il rapporto da quando è arrivato ai nostri livelli. Credo che tutti nel circuito fossero consapevoli del suo potenziale, e ora lo sta dimostrando pienamente. È uno dei migliori, probabilmente il più costante in questa stagione. Si presenta ogni giorno con la giusta determinazione.”

“Abbiamo sviluppato una sincera amicizia perché condividiamo valori simili. Siamo persone umili che cercano di dare il massimo in campo. Fuori, siamo semplicemente individui normali,” ha continuato Sinner. “Il suo sostegno ha rappresentato moltissimo per me, come quello di altri colleghi. A chiunque mi abbia supportato in questo periodo, esprimo la mia più profonda gratitudine. È stata un’energia positiva fondamentale.”

Nonostante le difficoltà incontrate, Sinner vede il bicchiere mezzo pieno: “Come ho sempre detto, ogni opportunità di disputare un match in più rappresenta un valore aggiunto. Essermi guadagnato la possibilità di giocare una terza partita è già un risultato significativo per me e per il mio processo di recupero. Poi vedremo cosa accadrà.”

Il confronto con Cerundolo si configura quindi non solo come occasione di rivincita personale, ma soprattutto come banco di prova fondamentale per verificare i progressi compiuti nel percorso di ritorno alla piena competitività. La consapevolezza delle attuali limitazioni, unita alla determinazione di continuare a crescere, conferma l’approccio metodico e perfezionista che ha portato Sinner al n.1 del mondo.





Dal Foro Italico il nostro inviato Enrico Milani