Billie Jean King Cup 2025: l’Italia sorteggiata contro la Cina ai quarti

È stato sorteggiato il tabellone delle Finals di Billie Jean King Cup by Gainbridge 2025, che si disputeranno dal 16 al 21 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina. L’Italia, campione in carica dopo il trionfo del 2024 che ha portato a cinque il numero di vittorie nella competizione, esordirà ai quarti di finale affrontando proprio la Cina, nazione ospitante.

La Shenzhen Bay Sports Centre Arena, struttura sportiva iconica che ha già ospitato le WTA Finals 2019 e numerosi altri eventi di rilievo internazionale, farà da cornice a questa importante manifestazione del tennis femminile per nazioni.

Il sorteggio ha definito un percorso potenzialmente impegnativo per le azzurre: in caso di vittoria contro le padrone di casa cinesi, l’Italia dovrà affrontare in semifinale la vincente del quarto di finale tra Spagna e Ucraina, due formazioni sempre competitive a livello internazionale.

Il tabellone completo dei quarti di finale prevede anche le sfide tra Kazakistan e Stati Uniti da un lato, e tra Giappone e Gran Bretagna dall’altro. Le vincitrici di questi due incontri si affronteranno nell’altra semifinale per determinare la seconda finalista.

La programmazione dettagliata degli incontri, come comunicato dall’ITF (International Tennis Federation), verrà resa nota nei prossimi giorni, quando saranno definiti gli orari precisi e l’ordine di gioco delle varie sfide.

Per l’Italia si tratta di un’importante occasione per confermare il dominio dimostrato nell’edizione 2024, quando la squadra azzurra ha conquistato il trofeo per la quinta volta nella storia della competizione. La sfida contro la Cina rappresenterà un test significativo, considerando anche il fattore campo che potrebbe avvantaggiare le asiatiche.

Quarti di Finale

🇮🇹 Italia v 🇨🇳 Cina

🇪🇸 Spagna v 🇺🇦 Ucraina

🇰🇿 Kazakistan v 🇺🇸 USA

🇯🇵 Giappone v 🇬🇧 Gran Bretagna





