Sinner avanza agli ottavi di Roma, ma De Jong lo costringe a faticare (Video sintesi della partita)

Vola agli ottavi Jannik Sinner che supera in due set 6-4 6-2 l’olandese Jesper De Jong, menomato al polso dopo una caduta nel secondo set.

“Sicuramente oggi diverso dalla prima partita che era serale. Sono partito bene, un piccolo, calo contento di aver vinto il primo set, il secondo è andato come è andato, mi dispiace per lui che si è fatto male. Ogni partita mi serve è un buon segno per me. Non sono lì dove voglio essere c’è ancora tanto spazio in alto, ma Roma è un posto speciale. Il mio obbiettivo era di vincere una partita, ne ho vinte due, ora speriamo di alzare il livello e vedremo come va.” le parole di Sinner a caldo sul campo.

Come dichiarata dal numero uno del mondo, Jannik ha iniziato bene guadagnando subito una palla break nel primo gioco. De Jong tiene il servizio, poi il n.1 del mondo infila quattro giochi consecutivi, doppio break, ma quando la partita sembra finita. Jannik ha un calo di tensione. Troppo difensivo subisce l’iniziativa dell’olandese che lo bersaglia con la palla corta, non per niente il suo colpo preferito. Due servizi persi. Score di nuovo in parità. Sinner alza il livello, De Jong regala un paio di punti ed è di nuovo break. Jannik serve per il set. Un ace ed un servizio vincente e il numero 1 del mondo chiude il primo parziale 6-4.

Jesper De Jong, entrato come lucky loser, sconfitto da Seyboth Wild all’ultimo turno della quali, si era pienamente riscattato battendo prima Schevcenko, poi 6-0 6-2 uno specialista del rosso come Davidovich Fokina. Attualmente al suo best ranking come 93 del mondo, l’olandese che vanta quest’anno anche una vittoria contro la speranza brasiliana Joao Fonseca, fino alla caduta ha giocato un match dignitoso dominando a volte lo scambio contro un Sinner a momenti legnoso. Comunque la superirità dell’azzurro non è mai stata in discussione.

Al momento dell’infortunio Sinner era sul 3-1 già avanti di un break. De Jong scivola cercando di giocare la volèe e cade sul polso destro. Numero uno in campo e fuori. Jannik gli porta l’asciugamano e gli pulisce anche la racchetta. Poi la partita non ha più storia. Ammirevole la sportività dell’olandese che resta in campo fino alla fine rischiando di aggravare l’infortunio. Sinner si qualifica per gli ottavi dove affronterà Francisco Cerundolo. Serve alzare il livello, ma Jannik ne è ben cosciente. Appuntamento a domani.

La cronaca

1. set Jesper De Jong ha vinto il sorteggio e scelto di servire. Subito una palla corta in rete 0-15. Prima a 209 km/h quindici pari. Palla break per Jannik che mette la risposta fuori. Dritto in rete. Palla break. Risposta fuori di Sinner. De Jong tiene il palleggio, Sinner sbaglia per primo 1-0. Prima vincente per Jannik 15-0. In difficoltà nello scambio Sinner 15 pari. Ottima prima 30-15. Spettacolare lob di De Jong 30-30. Dritto vincente di Sinner 40-30. Ace 1-1.

Serve De Jong ed su un uno-due, attacco sul rovescio e dritto vincente dall’altra parte arrivano due palle break per Sinner. Risposta profonda, De Jong mette fuori. Break 1-2. Sinner serve per confermare il break. Dritto vincente 15-0. Sinner esagera nella ricerca delle righe 15 pari. Due scambi e l’olandese mette il back in rete 30-15. Scambio sul rovescio, Sinner mette in corridoio 30 pari. Prima vincente 40-30. Il nastro aiuta De Jong parità. Volée vincente di Jannik, vantaggio per l’altoatesino. Serve and volley da applausi. Break confermato 3-1.

Scatto veloce di Sinner sulla palla corta di De Jong 0-15. Due scambi e Sinner piazza il dritto incrociato vincente 0-30. Bene con il rovescio l’olandese che si ripete con un ace 30 pari. Attacca con il back di dritto il n.1, volée vincente. Palla break. Cerca il serve and volley De Jong, Sinner lo impallina. Doppio break 1-4.

Lungo il dritto di Jannik 0-15. Rovescio corto dell’olandese Jannik piazza il dritto vincente 15 pari. Recupera una palla corta De Jong 15-30. Sbaglia il dritto Jannik 15-40 due palle break. Dritto fuori di Sinner. Break 4-2. Bella smorzata del 93 del mondo 15-0. Passante di Sinner 15-15. Risposta fuori 30-15. Altra smorzata vincente 40-15. Risposta profonda De Jong non la controlla 40-30. Ancora una risposta fuori 3-4.

Sinner serve con palle nuove per tenere il break di vantaggio. Ace 15-0. Si scambia e Sinner sbaglia di rovescio. Forse Jannik soffre il caldo. Bella palla corta di De Jong 15-30. Ancora un dritto in rete di Jannik 15-40. Due palle break. Dritto profondo per annullare la prima. Si apre il campo con la seconda Sinner e chiude con il dritto. Parità. Doppio fallo. Palla break n.3. Risponde incrociato De Jong che chiude a rete e recupera il secondo break. Break 4-4.

De Jong sbaglia la smorzata 0-15. A rete sulla seconda il nativo di Harlem, Jannik spara fuori il passante 15 pari. Regalo di De Jong 15-30. Finalmente Jannik vince uno scambio spostando bene l’olandese 15-40. Due palle break. Ancora un regalo, questa volta di rovescio di De Jong. Break 4-5. Sinner serve per il set. In rete il rovescio di De Jong 15-0. Tenta la palla corta Jannik, De Jong lo punisce 15 pari. Ace 30-15. Smash vincente e 40-15, due set-point. Prima vincente set Jannik 6-4 in 51 minuti.

2. set. De Jong tiene il servizio senza affanno 1-0. Mette fuori un rovescio Sinner 0-15. Domina lo scambio Jannik 15 pari. Ancora a segno con il dritto 30-15. Ace di seconda 40-15. Se la gioca sulla parità Sinner, che tiene il servizio 1-1.

Bene De Jong con il dritto 15-0. Scivola il batavo 15 pari. Terzo palleggio Sinner mette il dritto in rete 30-15. Serve and volley De Jong 40-15. Regalo del 93 del ranking 40-13. Risposta profonda si Sinner. Parità. Risponde sulla riga Jannik. Palla break. Risposta incrociata di Jannik, De Jong mette fuori il rovescio. Break 1-2.

Sinner serve per confermare il break. Bene con il dritto Jannik 15-0. Nessun problema per l’azzurro gioco a zero con volée da circoletto rosso, break confermato 3-1. Risposta vincente di Jannik 0-15. In rete il dritto di Jannik 15 pari. Serve and volley di De Jong 30-15. Lento nello spostarsi Sinner 40-15. A rete De Jong che scivola e sembra essersi fatto male al polso 40-30.

Il fisio controlla il polso destro dell’olandese. Cerca di chiudere velocemente il punto De Jong che sbaglia la palla corta. Parità. In difficoltà De Jong, Sinner non infierisce e mette fuori il dritto. Serve and volley De Jong 2-3. Medical time out per De Jong. Serve Sinner De Jong visibilmente menomato cerca di chiudere subito il punto. Gioco a zero 4-2. A rete Sinner volée fortunata 0-30. De Jong non riesce più a servire, velocità sotto i 170, ancora un gioco a zero per Sinner.

Sinner serve per il match. Non oppone resistenza De Jong. Altro gioco a zero. Sinner vince con un po’ di amaro 6-4 6-2.





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Jesper de Jong Jesper de Jong 4 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 40-15 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1