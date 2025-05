“Avrei voluto vincere, ma ho fatto le scelte giuste”: Grant analizza il suo esordio al Foro (Video)

Non nasconde la delusione ma dimostra una maturità sorprendente Tyra Caterina Grant, dopo l’amaro debutto agli Internazionali BNL d’Italia. La giovane promessa del tennis azzurro, sconfitta da Antonia Ruzic in un match combattutissimo concluso con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5, ha analizzato con lucidità la sua prestazione nella conferenza stampa post-partita.

“Avrei voluto vincere, è stata una partita molto lottata con un buon livello,” ha dichiarato la 17 enne, visibilmente dispiaciuta ma non abbattuta. “È la prima volta che perdo una partita non sfruttando un match point, quindi non sono contentissima! Lei ha alzato il livello e ha meritato.”

Ciò che colpisce nelle parole della Grant è l’analisi tecnica e tattica della sua prestazione, segno di una conoscenza del gioco già molto approfondita: “Negli ultimi game non ho giocato alla perfezione ma nemmeno credo di averli giocati male, Ruzic è andata a prendersi i punti. Forse avrei potuto ricavare qualche vincente in più, ma non credo di aver fatto errori ovvi.”

Riguardo ai match point non sfruttati, l’italo-americana ha mostrato grande sicurezza nelle sue scelte: “Li rigiocherei con la stessa idea, forte e incrociato, magari sul secondo potevo provare una risposta stretta, ma è stata brava lei per come se li è giocati.”

L’atmosfera del Foro Italico ha lasciato un segno profondo nella giovane tennista: “Il pubblico ha aiutato davvero, ho sentito il sostegno, sono stati incredibili. Giocare su di un campo così grande? Avevo già giocato in stadi importanti in passato, è stato molto divertente.”

Nonostante la giovane età, Grant ha già chiarissimo su cosa dovrà lavorare per crescere ulteriormente: “Sicuramente devo migliorare il servizio, sono alta e gioco aggressiva quindi sarà il focus principale. Abbiamo lavorato molto sui colpi da fondo campo e sono molto contenta di come stanno funzionando.”

Un ultimo aneddoto rivela la straordinaria serenità con cui ha affrontato questo debutto nel torneo romano: “L’approccio alla partita? Ieri sera ho dormito benissimo!”

Questa sconfitta, per quanto dolorosa, rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita di Tyra Caterina Grant. Il tennis italiano ha trovato in lei non solo una giocatrice di grande talento, ma anche una personalità forte e un’atleta dalla mentalità vincente. Se questo è l’inizio, il futuro promette grandi soddisfazioni.





Francesco Paolo Villarico