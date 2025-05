Giorgia Pedone cede a Sun in tre set nel primo turno degli Internazionali d’Italia. La neozelandese sfiderà ora Jasmine Paolini

Giorgia Pedone, numero 229 del ranking mondiale, è stata sconfitta da Lulu Sun, numero 46 WTA, con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-3 in un’ora e 45 minuti nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. L’incontro, disputato sul Campo Pietrangeli, ha visto la giovane italiana protagonista di una prova incoraggiante nonostante l’eliminazione.

Partita in svantaggio per 0-3 nel primo set, Pedone ha saputo ribaltare la situazione vincendo sei giochi consecutivi, grazie a traiettorie profonde che hanno costretto l’avversaria a forzare i colpi senza trovare la giusta misura.

Nel secondo parziale Sun ha ristabilito le distanze, prendendo subito un break di vantaggio nei primi game. Pedone ha tentato di rientrare in partita, annullando due palle del doppio break sul punteggio di 0-2, ma ha commesso un errore decisivo che ha compromesso le sue possibilità di rimonta ed il doppio break.

Il set decisivo è stato equilibrato fino al 3-3, quando Sun ha accelerato, ottenendo il break sul 4-3 con tre colpi vincenti consecutivi. La neozelandese ha poi tenuto a zero l’ultimo turno di battuta, chiudendo il match e guadagnando l’accesso al secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini.

Per Pedone resta comunque la soddisfazione di aver vinto il suo primo set nel circuito maggiore, dimostrando di poter competere con giocatrici di classifica superiore.