Ivanovic – Schweinsteiger, coppia al capolinea?

Dopo otto anni di matrimonio, Ana Ivanovic e l’ex stella del calcio tedesco Bastian Schweinsteiger si sarebbero separati. Questo riporta il magazine tedesco Bunte, secondo il quale già da due mesi l’ex campionessa serba si è trasferita a Belgrado con i tre figli, mentre l’ex giocatore del Bayern sarebbe tornato a Monaco di Baviera. È il classico fulmine a ciel sereno, poiché i due fino a pochissimo tempo fa erano spesso nei servizi dei magazine “rosa” tedeschi e serbi, presenziando insieme a molti eventi pubblici senza mostrare alcuna crepa in un rapporto che pareva solidissimo.

I media tedeschi invece ora riportano che, dietro le quinte, la loro unione fosse già in crisi da un po’ di tempo, problemi che hanno spinto la super coppia di sportivi a lasciarsi. Su Bunte si legge che Ana si è trasferita in un appartamento vicino ai genitori e al fratello nella capitale serba, tornando in pratica nei luoghi della sua infanzia. Proprio vari “avvistamenti” nel quartiere, negozi e ristoranti della zona hanno insospettito la stampa che, alla fine, sarebbe arrivata alla scoperta della separazione.

La coppia si è sposata nel luglio 2016 con una sontuosa cerimonia di tre giorni a Venezia, costata, a quanto si dice, circa un milione di euro e diventata una delle nozze dell’anno per i rotocalchi specializzati. Nel corso degli anni si erano fatti conoscere per la loro relazione apparentemente perfetta e per la dedizione alla famiglia, con tre figli – Luka, Leon e Theo – che completavano la loro immagine di famiglia felice e riservata.

Né Ivanovic né Schweinsteiger hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla presunta separazione, ma dopo questa rivelazione è possibile che uno dei due esca allo scoperto. Ivanovic disputerà un match di esibizione come evento collaterale al prossimo Open di Ginevra, previsto per la settimana precedente a Roland Garros.

