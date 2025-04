Challenger 125 Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger 125 Busan – Tabellone Principale – hard

(1) Adam Walton vs Rio Noguchi

Sho Shimabukuro vs Yuta Shimizu

(WC) Soonwoo Kwon vs Antoine Escoffier

Qualifier vs (5) Yasutaka Uchiyama

(4) Tristan Schoolkate vs (WC) Gerard Campana Lee

(PR) Jason Kubler vs Rei Sakamoto

Emil Ruusuvuori vs (WC) Hyeon Chung

Qualifier vs (6) Li Tu

(7) James Trotter vs Yu Hsiou Hsu

Qualifier vs Qualifier

Yosuke Watanuki vs Alex Bolt

Constant Lestienne vs (3) Brandon Holt

(8) Terence Atmane vs James McCabe

Qualifier vs Omar Jasika

Alibek Kachmazov vs Qualifier

Zachary Svajda vs (2) Christopher Eubanks

Challenger 125 Busan – Tabellone Qualificazione – hard

🇨🇳 Yan Bai [1] vs. Sanhui Shin [WC] 🇰🇷

Evgeny Karlovskiy 🇷🇺 vs. Naoki Nakagawa [11] 🇯🇵

🇳🇴 Viktor Durasovic [2] vs. Ajeet Rai [ALT] 🇳🇿

Kasidit Samrej 🇹🇭 vs. Petr Bar Biryukov [10] 🇷🇺

🇬🇧 Johannus Monday [3] vs. Hiroki Moriya 🇯🇵

Dong Geon Kim [WC] 🇰🇷 vs. Christian Langmo [8] 🇺🇸

🇷🇺 Marat Sharipov [4] vs. JiSung Nam [WC] 🇰🇷

Andre Ilagan 🇺🇸 vs. Masamichi Imamura [9] 🇯🇵

🇨🇳 Fajing Sun [5] vs. Mats Rosenkranz 🇩🇪

Moerani Bouzige 🇫🇷 vs. Jie Cui [7] 🇨🇳

🇷🇺 Ilia Simakin [6] vs. Yi Zhou 🇨🇳

Duckhee Lee [WC] 🇰🇷 vs. Kaichi Uchida [12] 🇯🇵

Centre Court – ore 04:00

Marat Sharipov vs JiSung Nam

Duckhee Lee vs Kaichi Uchida

Fajing Sun vs Mats Rosenkranz (Non prima 07:00)

Court 1 – ore 04:00

Yan Bai vs Sanhui Shin

Dong Geon Kim vs Christian Langmo

Moerani Bouzige vs Jie Cui

Court 2 – ore 04:00

Evgeny Karlovskiy vs Naoki Nakagawa

Johannus Monday vs Hiroki Moriya

Viktor Durasovic vs Ajeet Rai

Court 3 – ore 04:00

Andre Ilagan vs Masamichi Imamura

Ilia Simakin vs Yi Zhou

Kasidit Samrej vs Petr Bar Biryukov