“Djokovic viveva per il tennis 24 ore su 24, Sinner è esattamente come lui” (Video)

“Djokovic viveva per il tennis 24 ore su 24, Sinner è esattamente come lui”: Lo afferma Marco Panichi, attuale preparatore fisico dell’italiano ed ex membro del team di Nole, tracciando interessanti paralleli tra i due campioni.

Quando Jannik Sinner ha composto il numero di Marco Panichi, quest’ultimo non ci ha pensato due volte. Si era appena impegnato con Juncheng Shang, ma sapeva che l’opportunità di lavorare con il suo connazionale era di quelle che passano una volta sola. Con lo scandalo del clostebol e la separazione da Ferrara e Naldi ancora freschi, il tennista di San Candido cercava nei suoi sostituti quel vantaggio competitivo che gli permettesse di continuare a essere il faro del circuito ATP. E lo ha trovato, almeno nell’ambito della preparazione fisica, in due uomini che conoscevano alla perfezione i segreti del giocatore più vincente della storia.

Plasmare l’ultima fase della carriera di un animale competitivo come Novak Djokovic offre una prospettiva unica. Lo sa bene Panichi, che si è inserito perfettamente nel team di Jannik, diventando uno dei membri più importanti del suo entourage e che mostra più emozioni durante i tornei. Questa nuova sfida nella sua carriera arriva con uno sguardo molto ampio, che gli permette di tracciare similitudini tra l’azzurro e il serbo.

“Novak era qualcuno che viveva per il tennis 24 ore al giorno. Jannik è esattamente uguale, sebbene in modo diverso”, ha dichiarato senza esitazioni Panichi nel podcast Tressessanta. “Sinner è una persona che vive per il tennis, è competitivo persino negli allenamenti. Si diverte così. I grandi campioni sono fatti in questo modo: persone che si divertono facendo ciò che fanno. Dietro tutto, esiste sempre quel piacere di competere.”

La mentalità di Djokovic sotto la lente

Il periodo che ha catapultato Marco nella sfera mediatica si colloca tra il 2019 e il 2024, i cinque anni trascorsi accanto a Novak Djokovic. Con lui ha vissuto innumerevoli esperienze, dall’episodio della deportazione dall’Australia fino al ritorno vincente del 2023. Pochi possono vantarsi di aver accompagnato il serbo in così tante situazioni, ma l’aspetto che l’italiano evidenzia maggiormente del suo ex pupillo riguarda la sua mentalità ogni volta che scende in campo.

“Djokovic trasforma il suo desiderio di competere in uno dei suoi punti di forza maggiori. Nole, metaforicamente, ha bisogno di un nemico contro cui lottare”, spiega Panichi. “Che sia il pubblico o il suo avversario in campo… necessita di quella scarica di energia. In passato, quando lo vedevamo eccessivamente tranquillo, cercavamo di ‘accenderlo’. Era un metodo che gli serviva per ottenere carburante durante ogni partita. Ci sono altri giocatori che necessitano esattamente del contrario, ma questo è il caso di Novak.”

Una conoscenza che sicuramente Sinner custodisce gelosamente ogni volta che condivide il campo con il serbo, e che evidenzia quanto le similitudini mentali tra i due campioni possano essere un fattore determinante nei loro successi.





Francesco Paolo Villarico