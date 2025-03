Djokovic: ‘Partito lento ma poi grande partita. Lorenzo ha molto talento’. E Del Potro e Serena lo applaudono (con il video della partita e le parole anche di Musetti)

Novak Djokovic non ha partecipato alla consueta conferenza stampa, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sua impressionante vittoria contro Lorenzo Musetti che lo ha portato ai quarti di finale del Miami Open 2025. Il serbo ha mostrato una versione del suo tennis nettamente migliore rispetto ai giorni precedenti, ottenendo un prezioso successo che gli permette di affrontare Sebastian Korda nel prossimo turno del Masters 1000 americano.

“Lui ha iniziato molto bene la partita, io sono partito un po’ lento. Sapevo che se gli avessi dato tempo, avrebbe puntato sui suoi colpi, ha molto talento. È stato complicato, soprattutto nei primi sette o otto game. Poi c’è stato un cambio di inerzia, e ho cercato di approfittarne”, ha spiegato Nole pochi minuti dopo il suo trionfo in campo. “Ho servito bene, e questo ti facilita la vita in campo, ottieni colpi facili. In generale, è stata una grande partita”.

Ad attirare l’attenzione è stata anche la presenza di illustri spettatori come Juan Martin Del Potro e Serena Williams, che Djokovic ha voluto ringraziare pubblicamente: “Qui è pieno di stelle. È stato incredibile vedere Delpo, un vecchio amico e rivale, sono molto felice che sia qui e che mi abbia supportato dal box. È stata la prima volta che Delpo era nel box ed è stato impressionante, voglio davvero ringraziarlo per essere venuto. E quella di Serena è stata una sorpresa, non sapevo che sarebbe venuta. Quando ho colpito un passante sulla riga, l’ho indicata e le ho chiesto se era buono. Lei ha detto di sì, che non era male. Se Serena dice questo, significa che è stato incredibile per tutti”.

Il prossimo avversario di Djokovic sarà Sebastian Korda, numero 25 del mondo, che il serbo ha battuto nell’unico precedente tra i due, al terzo set ad Adelaide nel 2023. La domanda ora è: riuscirà l’americano a creare la sorpresa o Djokovic confermerà il suo status di favorito sulla carta?





Francesco Paolo Villarico